Candidata de Curitiba quer Secretaria de Tecnologia e Inteligência Artificial

Estreante na disputa pelo cargo de prefeita de Curitiba, Cristina Graeml (PMB) quer ampliar o horário de funcionamento dos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs). A proposta, que faz parte do plano de governo da candidata, prevê a ampliação das 6 horas até às 20 horas durante a semana. Já aos sábados, das 7 horas às 13 horas.

“Essa ampliação visa atender as mães que não possuem outras pessoas com quem deixar seus filhos e acabam por terem muita dificuldade para conseguir ingressarem no mercado de trabalho, fazendo com que tenhamos um alto grau de desemprego entre essas pessoas, bem como, uma dependência maior de programas assistenciais”, diz plano.

O projeto de Cristina apresenta algumas ideias mais ‘peculiares’. Por exemplo, a criação da ‘Super Secretaria de Tecnologia, Inovação e Inteligência Artificial’ e da ‘Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços’. A candidata também defende a liberdade, meritocracia e a mínima intervenção do município.

Em adição, o plano de governo também quer usar drones na segurança do município; ampliar o Wi-Fi público; padronizar o limite de velocidade das vias em 60 km/h e 40 km/h; incentivar a limpeza dos imóveis abandonados e implementar o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT).

Plano de governo de Cristina Graeml na íntegra

Cristina Graeml tem 54 anos e é natural de Curitiba. Essa é a primeira vez que será candidata ao cargo. Formada em Comunicação Social, atualmente é colunista e comentarista de política no jornal Gazeta do Povo.

Eleições 2024 Tribuna fará sabatina inédita com candidatos à prefeitura! Divertido Vizinho brincalhão?? Placa usa gíria de Curitiba e ganha destaque! Narração vibrante Camisa 10 do rádio! Estrela do rádio esportivo ganha homenagem!