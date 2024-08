Candidato de Curitiba quer legalizar aborto e estatizar hospitais

O candidato à prefeitura de Curitiba Samuel Mattos (PSTU) reuniu propostas ousadas e polêmicas em seu plano de governo. Ativista de movimentos sociais e militante sindical, Samuel de Mattos teve seu nome definido pelo PSTU para a disputa da prefeitura da capital.

Em seu plano de governo, o candidato propõe o fim da saúde privada com a estatização dos hospitais particulares. “Por um verdadeiro Sistema Único de Saúde, 100% público, gratuito e estatal”. Mattos também quer garantir o direito ao aborto, com educação sexual para decidir, contraceptivos para não engravidar e “aborto legal e seguro para não morrer”.

Além de assuntos polêmicos, o candidato garante em seu plano de governo salários dignos para os profissionais de saúde, mais investimento em saúde mental, redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais, mais creches e criação de lavanderias públicas anexo aos restaurantes populares.

Samuel Mattos é formato em Matemática e se define um socialista convicto. Trabalha como carteiro nos Correios há 12 anos. Em 2020, foi candidato à vice-prefeito na chapa de Samara Garrantini (PSTU). A dupla ficou em último lugar na disputa naquele ano, com 632 votos do total de 836,5 mil eleitores que compareceram às urnas.

