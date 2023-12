Shopping de Curitiba ganha novas lojas e chega a 94% da área bruta locável

De setembro a dezembro de 2023, o Jockey Plaza Shopping recebeu 20 novas operações, entre lojas, quiosques e gastronomia, e bate a marca de 94% da área bruta locável (ABL). Com quatro anos de operação, o shopping segue buscando completar o mix de lojas e serviços para atender a demanda e expectativa do seu público.

LEIA MAIS – Empresa de Curitiba fatura com comidas saudáveis para gatos e cachorros: “meta é sermos milionárias”

Entre as inaugurações, grandes marcas como a megaloja da Hering, que trouxe sua linha completa de produtos, com moda feminina, masculina, infantil, básica, casual e a Intimates, com roupas íntimas, pijamas e peças esportivas; o Clube Melissa, que além de apresentar as novidades da coleção, oferece uma experiência completa para os amantes da marca; e o Clube Morena Rosa, que além das peças desejo da marca, traz também as coleções da Maria Valentina, Zinco, Lebôh, Iódice e Clube Morena Rosa Lifestyle.

LEIA AINDA – Jockey Club do Paraná: cavalos, apostas e muitas histórias em mais de 100 anos

A Clínica Jump, um espaço multidisciplinar que oferece terapia familiar, acompanhamento psicopedagógico, psicológico e nutricional para o público infantil, adolescente e adulto, que também conta com profissionais especializados em atendimento de autistas com salas multidisciplinares, oferece atendimento durante todo o horário de funcionamento do shopping.

Na gastronomia, o shopping anuncia a Cheirin Bão, que traz a cultura do café especial e um empório com produtos de Minas Gerais e o Aspargus, novo restaurante do boulevard gastronômico com um buffet de culinária internacional, aberto para o almoço, café da tarde e jantar.

VIU ESSA? Shopping inaugura maior pista de boliche de Curitiba com 16 pistas

O shopping recebeu também a Amani Acessórios, Espaço Flor, Amora, Smart Cell, Criatiff, Ortobom, Kairós Facas Artesanais, The Red Fox Tattoo, T de Tangerina, Visão Ótica, Go Poke, Audithorium, Marcia Moraes Store e Size 8.

“Em janeiro, o shopping recebe o Adoratto Supermercado, operação muito esperada e solicitada pelos clientes do shopping, que terá foco no atendimento personalizado, preços competitivos e ofertas diárias”, comemora a gerente de marketing, Michelle Cirqueira. A nova operação estará em uma área de venda de 1,2 mil metros quadrados, no piso L1 do empreendimento, com destaque para a arquitetura diferenciada, sessão de importados, produtos minimamente processados e consultoria especializada para escolha dos itens.

O Jockey Plaza, com mais de 200 mil metros quadrados de área construída, oferece mais de 400 operações, sendo 28 opções na praça de alimentação, além de um boulevard gastronômico com vista panorâmica para a pista de corridas do Jockey Club do Paraná. O empreendimento conta ainda com oito salas de cinema Cinépolis e espaços para jogos e lazer, que tornam o local ainda mais completo.

Você já viu essas??

Mais votado do Sul do país Mega resort de luxo do Paraná fica entre os cinco melhores do Brasil Novidade Supermercado de Curitiba inaugura sua maior loja em prédio histórico Oportunidade! PSS em Curitiba tem 21 vagas e salário de até R$ 24 mil; Como concorrer?