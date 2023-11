Novo supermercado de Curitiba vai inaugurar 1ª loja dentro de shopping

Fundada em 2020, o supermercado Super Adoratto prepara a inauguração da sua primeira loja física em Curitiba. E a estreia da nova marca será em grande estilo, dentro de um dos maiores shoppings da cidade: o Jockey Plaza Shopping, no bairro Tarumã. A novidade foi anunciada na noite desta quinta-feira (10), no evento de lançamento da campanha de Natal do Jockey.

Mas, apesar de “grande”, onde vai caber um supermercado no shopping? Será no piso L1 do estabelecimento. A construção/readequação já começou

“É um das coisas (a inauguração de um supermercado) que os clientes mais pedem desde que o shopping inaugurou. A rede é nova, vai apostar num conceito gourmet e será muito bom oferecer essa facilidade a mais para nossos clientes”, explicou Michelle Cirqueira, gerente de marketing do Jockey Plaza.

Os proprietários do Adoratto têm uma importadora e resolveram apostar no comércio varejista para atuar direto com os clientes finais, não apenas lojistas e revendedores. A oportunidade, segundo os donos do empreendimento, aconteceu porque foi identificada a necessidade de mercado.

Tanto funcionários do shopping como clientes e moradores do entorno desejavam uma opção como a que a empresa se propõe a oferecer. A localização é estratégica, numa região que cresce muito e é pouco explorada, segundo confirmou um representante do grupo à Tribuna.

A nova loja terá 1,2 mil metros quadrados de área construída e aposta no bom serviço como diferencial. No comunicado enviado para a reportagem eles explicam que entregar uma boa experiência ser o diferencial. A ideia é ter, além dos produtos comuns dos mercados, produtos minimamente processados, como saladas, saladas de frutas, entre outros produtos de padaria.

O mercado vai contar com: adega, açougue, padaria, hortifruti, sushi, área gourmet (que será um restaurante no local, deslocado da área de alimentação do shopping), entre outras áreas comuns de mercados.

Serão criadas cerca de 100 vagas de emprego diretas e outras tantas indiretas.

Contratando

Apesar de a previsão de inauguração ser apenas para fevereiro de 2024, o supermercado está contratando profissionais para várias funções. Estão disponíveis vagas de emprego para:

Operador de caixa;

Repositor

Açougueiro

Repositor de hortifruti

Auxiliar de produção

Zelador

Segurança

Os interessados precisam enviar currículo para o WhatsApp (41) 9 9879-4981.

