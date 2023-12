Shopping inaugura maior pista de boliche de Curitiba com 16 pistas

Curitiba ganhou nesta quarta-feira (20) mais uma opção de diversão. O Dreams Boliche é a nova atração do Park Shopping Boulevard. Com o objetivo de ser uma diversão para toda família, o boliche inaugura nesta quarta-feira (20). Localizado no 2 piso do shopping, em frente à academia, a atração está no bairro Xaxim e possui diversas atrações para adultos e crianças.

O lugar é o maior da cidade no segmento. São 16 pistas que contam com tecnologia para facilitar a diversão até de quem nunca jogou boliche. Com espaço amplo, o local tem 1800 metros quadrados. Além do boliche, sinuca, labamba, carrinho bate-bate, basquete, pebolim, piscina de bolinha com escorregador e games fazem parte da lista de atrações do lugar.

O Dreams Boliche vem como uma ótima opção para quem busca diferentes possibilidades dentro de um só lugar. O Park Shopping Boulevard fica na Linha Verde, 16.303 – Xaxim.

