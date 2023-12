O Festval inaugura nesta terça-feira (19), às 8h, sua mais nova e inovadora loja. Localizada no bairro Água Verde, em Curitiba, será a maior unidade da rede, com mais de 3 mil metros quadrados de área de vendas e vem para inovar o varejo e levá-lo a outro patamar.

A unidade contará com amplo estacionamento para 150 veículos, um espaço

gourmet de 600 metros quadrados com 2 buffets a kilo, sendo um de culinária

brasileira e outro de culinária oriental, cafeteria com 30 lugares que oferecerá café moído na hora, além de muitas novidades como o Festval Experience.

A nova loja será a 19.ª unidade da rede em Curitiba e Região Metropolitana e

24.ª em todo o Estado do Paraná. Localizada na Avenida Presidente Kennedy,

3.080, a unidade ocupará o espaço onde funcionava a antiga e histórica sede

administrativa do HSBC/Bradesco e que anteriormente pertenceu ao extinto

Banco Bamerindus.

O icônico edifício teve sua arquitetura mantida, em homenagem à sua história e importância para o desenvolvimento econômico do Paraná.

Expansão

Wilson Beal, diretor administrativo, explica que a inauguração da loja da

Kennedy estava nos projetos de expansão do Festval, que prevê mais cinco lojas para 2024. Três em Curitiba, nos bairros Cabral, Alto da XV e Batel, uma em São José dos Pinhais e uma em Cascavel, dentro do shopping Catuaí.

Segundo Carlos Beal, diretor comercial e de marketing, trata-se de um marco

para a empresa ao expandir a experiência de compra do cliente. “Queremos

encantar nosso cliente. Buscamos oferecer em todas as nossas lojas não apenas mercadorias mas espaços nos quais o cliente se sinta bem. Isso faz parte da nossa missão. Mas o Festval Kennedy trará essas experiências em um novo nível”.

Ele explica que, entre as novidades oferecidas no Festval Kennedy, estão o

Festval Experience. Trata-se de um espaço ao lado da adega que irá funcionar

diariamente, das 17h às 21h, para que os clientes possam sentar e degustar uma bebida, um vinho ou cerveja, ou até mesmo um couvert Festval. Entre as opções estão tábuas de frios, salgadinhos ou combos com comida oriental. “É um momento para relaxar, apreciar a bebida e descontrair”, pontua.

Outro atrativo envolve a floricultura, que é um dos espaços movimentados e já conhecidos na rede de supermercados. No Festval Kennedy, a floricultura

contará com atendimento personalizado de floristas para preparar arranjos,

buquês e oferecer consultorias sobre as plantas.

“É um serviço com muita procura em todas as lojas da rede, mas também com muitas dúvidas. Existem plantas para diversos tipos de ambientes e situações e é importante ter uma orientação antes de comprar para não se frustrar depois que chegar em casa”, destaca.

Novidades

Paulo Beal, diretor de TI e RH, ressalta que uma das preocupações do Festval

diz respeito aos cuidados com a saúde e uma das novidades que será inaugurada em breve no Festval Kennedy é uma estufa com plantação de morangos orgânicos. “Neste espaço, os clientes poderão praticar o ‘colha e leve’, ou seja, eles mesmos colherão os morangos que irão consumir em suas casas”, comenta.

A exemplo do que já ocorre em outras lojas, a adega do Festval Kennedy trará

rótulos dos principais países do mundo, referencias em vinhos tintos e brancos, espumantes, champagnes, entre outros, bem como o atendimento de um consultor de vinhos.

A questão da sustentabilidade é um dos pilares da rede que já conta com diversas iniciativas no segmento, como por exemplo o “lixo zero” em todas as lojas. Trata-se de um gerenciamento que promove o máximo aproveitamento e correto encaminhamento dos resíduos recicláveis e orgânicos, buscando

promover o fim do envio destes materiais para aterros sanitários ou incineradores.

No Festval Kennedy, além da política de “lixo zero”, haverá também o espaço Festval Recicla, outra iniciativa da área de ESG da rede, que permitirá que os clientes tragam embalagens retornáveis como garrafas plásticas, capsulas de café, pilhas e óleo usado para descarte.

Ana Paula Beal, gerente de qualidade/ESG, conta que, ainda dentro da agenda da sigla, a empresa conquistou um importante selo em 2023, sendo considerada Empresa Amiga do Autista.

“O Festval recebeu diversos treinamentos para estar preparado para melhor receber este público, não apenas no atendimento mas também com inovações em termos de espaço. Teremos, por exemplo, na nova unidade da Kennedy uma “Sala Calma”, que trata-se de uma sala de acomodação sensorial que poderá ser utilizada pelo cliente autista e seu acompanhante, comunicações específicas espalhadas pela loja, bem como vagas de estacionamento destinadas a esse público”, ressalta.

O novo Festval fica na Av. Presidente Kennedy, 3.080 – Água Verde, Curitiba.

