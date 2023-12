A Cidade Industrial de Curitiba (CIC) vai ter a construção de 54 moradias populares para pessoas que estão vivendo em condições precárias na Vila Ulisses Guimarães, no Pinheirinho. Com um total de 88 moradias, das quais 34 já foram entregues, o empreendimento é destinado para famílias que enfrentam histórico de enchentes e alagamentos na cidade.

A assinatura da ordem de serviço ocorreu na última quarta-feira (13) com o presidente da Companhia de Habitação Popular de Curitiba (Cohab), autorizando a construção das casas do conjunto Moradias Castanheira.

O Moradias Castanheira fica próximo à Administração Regional da CIC, sendo que o conjunto conta com sistema viário pavimentado, calçadas de concreto, rampas de acessibilidade, galerias de drenagem, redes de água, esgoto e iluminação pública.

“A casa é o bem mais precioso de uma família. Estamos trabalhando para proporcionar moradias de boa qualidade para curitibanos e curitibanas, por meio do programa habitacional do município”, disse o vice-prefeito de Curitiba e secretário Estadual das Cidades, Eduardo Pimentel.

Melhorias na Vila Ulisses Guimarães

Além das moradias, o contrato também prevê obras de infraestrutura e recuperação ambiental no local de onde as famílias serão retiradas, a Vila Ulisses Guimarães, nas margens do Ribeirão dos Padilhas. Serão implantadas pavimentação viária, redes de drenagem, parquinho infantil, além de recomposta a vegetação nativa.

A autorização de serviço foi assinada por representantes da empresa vencedora da licitação e também pela diretora técnica da Cohab, Melissa Kesikowski. Os recursos para a realização do projeto são do orçamento municipal.

