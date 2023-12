A Rodoviária de Curitiba prevê 84 mil embarques para o feriado de Natal. O volume é 10% superior aos 76.214 passageiros registrados no mesmo período do ano passado. O fluxo de pessoas embarcando no terminal deve crescer já a partir deste domingo (17), com 12 mil embarques em 400 ônibus. Mas deve se concentrar nos dias 21, com 13 mil embarques; 22 (17 mil) e 23 (12 mil). Ao todo, 2.690 ônibus devem deixar Curitiba entre 17 e 23 de dezembro.

“O movimento diário nesta época do ano chega a triplicar em relação aos dias normais, quando em média a Rodoviária registra 5,7 mil embarques”, diz Élcio dos Anjos, administrador da Rodoviária.

Quais são os destinos mais procurados?

O Interior do Paraná é o principal destino dos passageiros neste Natal, com 45% dos embarques, seguido por Santa Catarina, com 18%, Litoral do Paraná (15%), São Paulo (12%); Rio Grande do Sul (4%), Rio de Janeiro (3%) e outros (3%).

Quem for viajar também poderá conferir a decoração de Natal do terminal rodoviário, que recebeu cordões iluminados com 3 mil lâmpadas.

Ano Novo

Para o Ano Novo, a previsão é que 90 mil pessoas deixem Curitiba de ônibus entre os dias 25/12 e 31/12, um aumento de 4% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram registrados 86.715 embarques. Ao todo, 2.720 ônibus devem deixar a capital neste período.

O movimento deve se concentrar nos dias 28/12 (14.600 embarques), 29/12 (19 mil), 30/12 (14,5 mil) e 31/12 (8 mil).

Para a virada do ano, o litoral do Paraná é o destino mais procurado, com 40%, seguido por Santa Catarina (22%), interior do Paraná (18%), São Paulo (10%), Rio de Janeiro (4%), Rio Grande do Sul (3%) e outros (3%).

A previsão é que entre 17/12 e 31/12, 174 mil pessoas deixem Curitiba para as festas de Natal e Ano Novo.

