Curitiba multa empresa que usou fogos ilegais em atração de Natal no Barigui

A empresa responsável pelo show pirotécnico em uma das atrações de Natal da Prefeitura de Curitiba foi multada pelo uso irregular de fogos com estampido. Uma Lei municipal, em vigor desde 2022, proíbe o uso dos fogos com explosões barulhentas. O nome da empresa não foi divulgado.

No dia 2 de dezembro, no Parque Barigui, após o encerramento das apresentações de Natal daquele diz, fogos de artifício iluminaram o céu na região. Porém, o barulho das explosões pôde ser ouvido de muito longe e incomodou alguns usuários do parque. A personal trainer Patrícia Nobre passeava com 4 cachorros, que ficaram enlouquecidos com as explosões.

Um deles, o Bandit, sumiu e até hoje não foi encontrado. O cachorro tem epilepsia e precisava de medicamentos diários para não morrer. Até agora, o bichinho não foi localizado.

Após a denúncia feita pela Tribuna, a Prefeitura ficou de analisar o comportamento da empresa e a possível infração. Em nota enviada para a reportagem, após análise do caso e do edital de contratação do serviço, a Prefeitura confirmou a notificação e multa para a empresa.

“A Prefeitura de Curitiba multou em R$ 50 mil a empresa que forneceu fogos de artifício para a atração de Natal, que aconteceu no dia 2 de dezembro, no Parque Barigui. Foram constatadas irregularidades e evidências do uso de artefatos proibidos pela legislação ambiental vigente”.

Desde a denúncia, não foram ouvidos mais fogos com explosão nos eventos de Natal.

