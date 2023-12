O Grupo Muffato inaugurou a 100ª unidade de varejo alimentar da rede, o Max Atacadista Interlagos, em São Paulo. É o 10º atacarejo convertido após a compra do Makro e o 14º atacarejo inaugurado neste ano. Com 19 mil metros quadrados de área construída e 550 vagas de estacionamento, a nova loja fica ao lado do Shopping Interlagos.

O Grupo Muffato fez seu primeiro movimento de expansão na década de 1980, em Foz do Iguaçu. Depois chegou ao norte do Paraná e à capital Curitiba, ingressando no estado de São Paulo, em 2001, com o Super Muffato de Presidente Prudente.

A rede tem investindo em sua bandeira de atacarejo para atender famílias em busca de preços competitivos, além de comerciantes e transformadores. Os novos modelos de loja agregam serviços, como açougue com atendimento personalizado, padaria com produtos de fabricação própria, confeitaria, frios porcionados ou fatiados na hora, hortifrúti variado, conceito de frescor, amplo bazar e adega com rótulos de diversos países. A ideia é combinar preços baixos e comodidade, aceitando as principais bandeiras de crédito, débito e vale alimentação.

De acordo com Ederson Muffato, “o Grupo Muffato chega às 100 unidades buscando oferecer um jeito simples de fazer compras, no varejo e no atacarejo. Para cada uma de nossas bandeiras, queremos proporcionar boas experiências de compras, de acordo com o que o consumidor busca. Seja a economia, no atacarejo, sejam os serviços do varejo, a exclusividade das linhas gourmet ou a agilidade da loja autônoma, queremos servir nossos clientes, atentos às suas necessidades. O Max Interlagos é a terceira de sete lojas que teremos na grande São Paulo.”

