Nova agência bancária recebe R$ 1 milhão de investimentos em Curitiba

Com uma carteira composta por mais de 8 mil associados em Curitiba, a Sicredi Empreendedores continua seu projeto de expansão com a inauguração da quinta unidade na capital paranaense. A Agência Xaxim foi inaugurada na última quinta-feira (14) e vai atender, principalmente, às empresas de pequeno e médio porte e aos moradores dos bairros da região Sul de Curitiba, como Xaxim, Alto Boqueirão e Sítio Cercado.

Para a abertura da nova unidade, a Sicredi Empreendedores investiu mais de R$ 1 milhão. São 350 metros quadrados de área construída, estruturas para atendimento das contas pessoas física e jurídica, dois guichês de caixa, caixas eletrônicos, estacionamento, além de uma área de exposição destinada aos associados e uma sala destinada a reuniões e treinamentos.

“São espaços que devem ser usados para promover a capacitação dos nossos associados, seja para a reunião com clientes, exposição de produtos ou treinamentos. Esse é um dos diferenciais da cooperativa”, explica o presidente da Sicredi Empreendedores, Evaldo Kosters.

Kosters explica que a Sicredi Empreendedores firmou parcerias com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), sindicatos do comércio e da indústria e associações locais para promover o empreendedorismo e cursos de capacitação para os associados. “O foco da nossa cooperativa é o apoio aos empresários, em especial àqueles de pequeno e médio porte. Não fazemos algo sozinhos, tudo é feito em conjunto porque o cooperativismo é a união de esforços”, salienta.

Joaílson Agostinho, gerente da Regional Leste do Sebrae Curitiba, explica que a parceria com a Sicredi Empreendedores permite levar as soluções do Sebrae ao associado Sicredi, na localidade onde ele atua, evitando deslocamentos e economizando tempo com isso.

Agostinho fala que cada regional de Curitiba apresenta demandas e desafios específicos que precisam ser mapeados. “Fazemos esse diagnóstico em conjunto com a agência do Sicredi e apresentamos as soluções mais adequadas a cada público”, esclarece, referindo-se aos cursos, consultorias e capacitações que ocorrem de forma gratuita, dentro da agência. “Os bairros de Curitiba são cidades independentes, com realidades e desafios distintos em seus territórios. Nós precisamos entender quais são essas dores e trazer as soluções que eles precisam”, comenta.

Expansão

Localizada na Rua Francisco Derosso, 4.124, no Xaxim, esta é a quinta agência da Sicredi Empreendedores em Curitiba. As outras unidades estão em operação nos bairros Hauer, Capão Raso, Boqueirão e no Sesc Da Esquina, no Centro. “O mundo hoje é digital, mas queremos oferecer aos nossos associados a opção de escolher como querem se relacionar com a instituição. O atendimento presencial, humanizado, vai existir sempre nas nossas unidades”, afirma Kosters, lembrando que essa é uma das marcas do Sistema Sicredi.

O modelo de cooperativa de crédito é o mais antigo do Brasil e hoje conta com mais de 2,6 mil agências presentes em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Em todo o país, a instituição financeira conta com cerca de 7 milhões de associados atualmente e conquistou o 4.º lugar no ranking World’s Best Banks 2022, realizado pela Forbes em parceria com a empresa de estatísticas Statista, na avaliação que indicou as 15 melhores instituições financeiras brasileiras.

“Em uma cooperativa de crédito, os associados também são donos do negócio, participam das decisões, do processo de gestão e, consequentemente, da divisão dos lucros, diferentemente do que acontece em um banco tradicional”, pontua.

