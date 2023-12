Com investimento milionário, banco inaugura nova agência em Curitiba

A Sicredi Campos Gerais e Grande Curitiba inaugurou nessa terça (12) mais uma agência na capital paranaense, no bairro Hugo Lange. A abertura da 16ª agência no município reforça o compromisso do Sicredi com o desenvolvimento local e expansão da cooperativa na capital.

A cerimônia de inauguração contou com a presença de lideranças da cooperativa e da comunidade local. Entre elas, estavam o secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento, Sr. Norberto Ortigara, o superintendente do Sescoop e representante da Ocepar, Sr. Leonardo Boesche e o diretor de desenvolvimento de negócios da Central Sicredi PR/SP/RJ, Adilson Sá.

Marcando um investimento de R$ 3,9 milhões, a agência de Hugo Lange é a quarta inauguração realizada somente em 2023 pela cooperativa no município. “A expansão da presença física reforça o compromisso com nossos associados, oferecendo às pessoas e empresas o poder de escolha de como e onde querem ser atendidos, seja em nossas agências ou através dos canais digitas, tendo o relacionamento como diferencial, além do impacto positivo na geração de empregos e renda na região”, destaca o presidente da Sicredi Campos Gerais e Grande Curitiba PR/SP, Marcio Zwierewicz.

Localizada na rua Padre Germano Mayer, 2055, a nova agência tem 633 m² de área total e conta com uma estrutura completa de atendimento para pessoa física e jurídica, dois guichês de caixas e três caixas eletrônicos. Com foco no conforto dos associados, o local dispõe de espaço café, espaço kids e 17 vagas de estacionamento gratuito, sendo 13 no subsolo.

O horário de atendimento da agência é de segunda à sexta-feira das 10h às 16h e do autoatendimento é de segunda à sexta-feira das 06h às 20h.

Para Leila Grik, diretora executiva da Sicredi Campos Gerais e Grande Curitiba PR/SP o relacionamento é uma das premissas do Sicredi e isso se reforça a cada inauguração.

“Investimos em novas agências e na expansão da nossa rede física de atendimento porque, no Sicredi, temos o compromisso de estarmos próximos dos associados, atendendo às demandas identificadas em cada região e fomentando o desenvolvimento local e a melhoria da qualidade de vida. Queremos levar nossas soluções financeiras para que mais pessoas possam abrir uma conta corrente ou poupança no Sicredi e usufruir dos benefícios que o cooperativismo gera para associados e para região”, finaliza a diretora.

Com essa inauguração, a cooperativa, que hoje possui mais de 130 mil associados, chega a 44 agências em operação nos Campos Gerais, na Grande Curitiba, no Vale do Ribeira e na Baixada Santista.

Para 2024, novos investimentos estão previstos com a troca dos prédios para modernização das instalações de Colombo São Gabriel – PR e em Cajati – SP, e outras cinco inaugurações, sendo uma em Colombo Guaraituba e uma em Almirante Tamandaré, no Paraná, e outras três no Vale do Ribeira em São Paulo. E ainda, em fase final de negociações, um novo município no Paraná, podendo chegar a 8 inaugurações em 2024.

