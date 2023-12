E as outras opções?

O Instituto Paraná Pesquisas divulgou nesta quinta-feira (14), mais uma intenção de voto dos eleitores de Curitiba para a prefeitura. Rafael Greca (PSD), atual prefeito, e impossibilitado de concorrer por estar terminando seu segundo mandato consecutivo, apareceu como o mais citado entre as 845 pessoas entrevistadas. A pesquisa ocorreu entre os dias 10 e 12 de dezembro de 2023. Eduardo Pimentel, vice-prefeito atual, aparece na segunda colocação.

Na pergunta espontânea, Greca foi citado por 11,4%, seguido por Eduardo Pimentel (PSD) com 2,5%. Na terceira posição, Ney Leprevost (União) com 1,3%. Ainda citados foram Luciano Ducci (PSB), Deltan Dallagnol (Novo), Goura (PDT), Paulo Martins (PL), Beto Richa (PSDB), Gustavo Fruet (PDT). e Carol Dartora (PT). Um número impressionante de 75,9% dos entrevistados ainda não sabia quem escolher para o comando da prefeitura de Curitiba nas próximas eleições, em outubro de 2024.

Vice-prefeito de Curitiba Eduardo Pimentel aparece em segundo na pesquisa espontânea. Foto: José Fernando Ogura / SMCS.

Na pesquisa estimulada, Luciano Ducci liderou com 16,2%, seguido de Ney Leprevost (16%), Beto Richa (13,5%), Eduardo Pimentel (12,5%). Ainda foram apresentados os nomes de Paulo Martins (8,4), Maria Victória (5,6%), Goura (5,1%), Fernanda Dallagnol (4,7%), Carol Dartora (2,8%) e Luizão Goulart (2,7%). Nesta categoria, Não sabe/Não respondeu representou 4,5%, nenhum/branco/nulo contabilizaram 7,9%.

Ex-prefeito de Curitiba e deputado federal Luciano Ducci (PSB-PR). Foto: Alex Ferreira/Câmara dos Deputados

Embates diretos!

Na sequência da pesquisa, aparecem as possíveis disputas diretas entre os candidatos citados na espontânea.

Se colocar Pimentel diante de Leprevost, o atual vice-prefeito perdeu por 41,8% a 32,4%. Apesar de Leprevost vencer nesse duelo, ele perdeu na pesquisa para deputado federal Luciano Ducci (40,4% a 35,1%), ou seja, a corrida eleitoral está indefinida. O embate entre Luciano Ducci e Eduardo Pimentel deu melhor para Ducci, que teria 44% das intenções de voto contra 31,7% do atual vice prefeito de Curitiba.

Ney Leprevost entre os citados segundo a pesquisa do Paraná Pesquisas. Foto: Arquivo.

Rejeição

Na pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas, o deputado federal e ex-governador Beto Richa aparece na primeira posição em rejeição com 50,8%, seguido de Goura (12%) e Luciano Ducci (11,7%). O primeiro turno das eleições será em 6 de outubro de 2024. Em caso de segundo turno, a data será 27 de outubro.

Aprovação de Rafael Greca

Segundo a pesquisa 73,1% dos entrevistados aprovam a gestão de Rafael Greca na prefeitura de Curitiba. 24,4% desaprova. Do total de entrevistados, 2,5% não opinou.

Ratinho Junior tem aprovação

O trabalho do governador Ratinho Junior foi elogiado na pesquisa. Segundo os eleitores ouvidos, 61,5% consideram o trabalho positivo, sendo que destes números, 21,7% acham ótima a gestão e 39,8% como boa. Já 12,3% consideram o trabalho de Ratinho Junior como negativo, sendo 5,3% como ruim e 7% como péssima.

Lula não tem aprovação

Na mesma pesquisa, foi questionada a gestão do presidente Lula. De acordo com as pessoas que participaram, 54,9% desaprovam o trabalho, enquanto 42% estão aprovando o primeiro ano de mandato.

