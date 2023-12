Sucesso nas redes sociais e atração por onde passa. Cabelo arrumado, roupa alinhada, sorriso no rosto, uma mulher de atitude. Essa é a Katherine Bittencourt, a Kathy, catadora de recicláveis no bairro Sítio Cercado, em Curitiba, e inspiradora para mais de 600 mil pessoas na internet. Sonha como todos, mas age como poucos.

A Kathy, 25 anos, é de família humilde, mãe de duas filhas (Isabela e Sofia), e desde os quatro anos convive com itens que os outros jogam no lixo. O descarte faz parte da sociedade, e desde cedo aprendeu a honrar que o pouco pode ser muito. Já encontrou objetos de valor nas ruas ou mesmo na Associação Mutirão, um barracão que reúne 16 catadores que recebem, fazem triagem e comercializam materiais da coleta seletiva da cidade.

Mesa de sinuca, bolsas, brinquedos novos, sapatos, celulares e banheira de hidromassagem já foram recolhidos. Com os produtos na mão, Kathy deu início a gravação de vídeos para a internet. Caiu na graça dos brasileiros, e virou sucesso. Convidada para participar de programas nacionais de televisão como do Rodrigo Faro, da TV Record, a curitibana deu aula de reciclagem do lixo para o Brasil.

“Eu estou sendo mais vista, e os catadores estão sendo mais valorizados até na hora da venda dos reciclados. Sou assim mesmo, gosto do que faço, dou meu sangue e suor no meu trabalho”, disse Kathy.

O trabalho no barracão não é fácil. Chega cedo, separa os materiais e a garimpagem de itens em bons estados seguem para uma prensa. Braço firme e olhar fixo em um equipamento pesado que ao pressionar o objeto, pode vazar líquido em quem a opera. “A gente está acostumado, mas as pessoas poderiam passar uma água antes de descartar. Tenho cortes nos braços e nas mãos’, comentou a influenciadora digital que empurra um carrinho com recicláveis pesando entre 200 a 500 quilos.

Vídeos e preconceito

Kathy iniciou na vida de influenciadora digital em 2021, mas aos 16 anos já fazia dublagens. Com opções de sapatos e looks recolhidos na associação, decidiu gravar vídeos em que apareceu alinhada e na “estica”. Um bom batom nos lábios e cabelo bem feito.

“Chega toneladas de roupas e sapatos no barracão, e comecei os vídeos em tom de brincadeira. Eu sempre gostei de estar bonita, a galera adorou. A partir disso, comecei a postar também a minha realidade como catadora de reciclável, algo que consigo unir os meus objetivos de mostrar que não somos fedidos ou sujos e ajudamos a cidade a ficar limpa”, desabafou Kathy.

Nem sempre os comentaristas virtuais apoiam o estilo da curitibana. Os haters, em português, aquele que odeia, é um termo usado na internet para classificar pessoas que postam comentários de ódio ou cheios de críticas sem muitos critérios, ainda deixam Kathy chateada.

“Alguns falam que é marketing, é puro preconceito mesmo. Isso deixa a gente magoada, falam que estou muito limpinha, é uma visão errada”, disse a catadora com mais de 600 mil seguidores nas redes sociais.

A fã número um da Kathy acompanha de perto essa rotina. Aliás, a mãe Sandra é só elogios ao trabalho da filha na vida real e virtual. “Ela está mostrando a realidade dos catadores. Eu deixava o carrinho longe da escola para as pessoas não perceberam que ela veio no carrinho. Com os vídeos, os catadores que eram invisíveis na sociedade, estão tendo voz. Nós temos família, sofremos como todos, e tenho orgulho demais dela”, completou a mãe.

Caso queira acompanhar a rotina da Kathy nas redes socais, siga no Instagram e TikTok.

A mãe de Kathy, Sandra, é só elogios ao trabalho da filha na vida real e virtual. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná

