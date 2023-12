Olá, eu gostaria de falar com o Juarez? Do outro lado da linha telefônica, a pessoa responde que não conhece nenhum Juarez. Já imaginou essas ligações te incomodando o tempo todo? Que me desculpe todos aqueles que tem o nome Juarez, mas esse engano já passou do limite do aceitável.

Naturalmente, outros nomes são falados na ligação. Não se trata de golpe, ao menos em princípio. São empresas de cobrança que têm o número de alguém que possivelmente ficou devendo e equipes ficam tentando localizar estas pessoas.

São números já mudaram de dono há muito tempo, mas que seguem nos cadastros destas empresas de cobrança. Mas tem como acabar com esse problema?

O prefixo 0303 é utilizado para empresas de telemarketing, o que não se enquadra neste tipo de ligação e a grande diferença está aí. Ligações de cobrança não têm a necessidade do prefixo 0303, então nem sempre bloqueando um número específico vai dar resultado, já que estes números que nos ligam pode mudar toda hora.

Me ajuda, Claudia Silvano!

Mas o que fazer? Posso denunciar a empresa para algum órgão de defesa do consumidor? A empresa telefônica pode ser responsabilizada?

Levamos estes questionamentos para Cláudia Silvano, diretora do Procon-PR. Segundo ela essa situação é delicada, pois a portabilidade numérica é legal, ou seja, a pessoa ou a empresa (CNPJ) podem alterar o número de telefone facilmente.

“A possibilidade de portabilidade numérica diminuiu muito as situações de ligações para proprietários anteriores dos números, mas sempre tem uma situação de alguém que tinha um número e trocou por outro”, informou Silvano.

Quanto à punição para operadoras, a diretora acredita ser complicado conseguir um bom resultado em uma futura ação. “Não existe ilegalidade da portabilidade, a operadora não pode barrar quem liga. Indico descobrir qual empresa está insistindo na ligação e fazer a reclamação no Procon ou mesmo dialogar com a pessoa pedindo para retirar o número do sistema”, completou Silvano.

Cuidado com seus dados!

Para evitar ligações inconvenientes é importante nunca passar seus dados por telefone, muito menos senhas. São inúmeros golpes que ocorrem diariamente, e no fim do ano, criminosos utilizam da boa fé e do espírito natalino para conseguir cifras preciosas, o que vai garantir uma grande dor de cabeça a você, consumidor. Por fim, um abraço a todos os Juarez!

