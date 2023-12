Motociclista em fuga alucinada voa em lombada na RMC; Vídeo!

Furou o sinal e fugiu da polícia. O resultado foi desastroso e gravado por populares na última segunda-feira (11), em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. O flagra impressionante aconteceu na Avenida Iraí, no bairro Weissópolis. O vídeo mostra um motociclista literalmente voando após passar a milhão em uma lombada, e depois a queda.

O vídeo no qual o motociclista “voou” da moto viralizou nas redes sociais. Segundo testemunhas, o rapaz teria avançado de um sinal vermelho quando percebeu uma viatura da Polícia Militar. Acelerou o veículo com medo de ser preso, mas não percebeu a lombada. Em alta velocidade, a lei da física foi cruel, e levantou o homem do banco preto.

+Viu essa? Homem joga caminhonete contra policiais na BR-277. Vídeo impressiona!

Mesmo com a queda, o motociclista teve ferimentos leves, sendo encaminhado ao Hospital Cajuru, em Curitiba. A moto e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) estavam em dia, ou seja, susto que poderia ter sido fatal ou mesmo machucado outra pessoa.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Você já viu essas??

Revitalização geral! Ilha paradisíaca do Paraná terá obras e investimento milionário Gourmetização desenfreada? Boemia de Curitiba na UTI? Fechamento de bares tradicionais levanta dúvida Novidades!! Shopping de Curitiba inaugura novas lojas; confira a lista completa