Policiais Rodoviários Federais sofreram uma tentativa de homicídio, na noite desta quinta-feira (07), em um trecho da BR-277 na cidade de Céu Azul, este do Paraná. Eles faziam abordagens na rodovia quando o motorista de uma caminhonete Frontier jogou o veículo contra a equipe policial. Tudo foi gravado por câmeras de segurança da Unidade Operacional da PRF.

Policiais faziam abordagens quando ao perceber a ação dos agentes durante uma fila criada pela abordagem, o motorista jogou o carro na direção da equipe para fugir. Para não serem atropelados, os policiais rodoviários federais tiveram que se jogar para longe do veículo, conforme relatou Fernando Cesar Oliveira, superintendente da PRF no Paraná.

Diante da tentativa de homicídio contra os policiais, a equipe da PRF e uma equipe da Rotam da PM que passava pela Unidade Operacional justamente no momento dos fatos, realizaram acompanhamento tático por 4 quilômetros, até que o veículo foi imobilizado.

Durante a verificação nos sistemas os policiais descobriram que a caminhonete tinha acabado de ser furtada em Cascavel e estava sendo levada para o Paraguai. O motorista da caminhonete, um homem de 22 anos, foi preso por tentativa de homicídio qualificado e por receptação.

O preso e o veículo foram encaminhados para a Polícia Federal, em Foz do Iguaçu (PR). O veículo será restituído ao proprietário após os procedimentos cabíveis.

Ver essa foto no Instagram

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!