Roupas limpas, alimentos na despensa e um sono tranquilo. Para muitas pessoas estes itens podem parecer básicos, mas estes são apenas alguns dos pedidos que você, caro leitor, pode proporcionar para quem muito precisa nesta quarta edição da Árvore dos Sonhos da Tribuna.

O projeto Árvore dos Sonhos é uma iniciativa solidária, que faz uma conexão entre quem precisa e quem pode ajudar. A ideia é simples: coletamos pedidos enviados pelo Whatsapp da Tribuna e publicamos aqui quem puder ajudar.

Vamos aos pedidos?? Acompanhe abaixo o que os leitores estão precisando para este Natal!!!

Ah, e não se esqueça de compartilhar com a gente caso seu pedido tenha sido atendido! Basta entrar em contato com o WhatsApp da Redação da Tribuna: (41) 9 9683-9504.

Mochila do Flash

Olá! Eu sou o Augusto, tenho quase 5 anos e sou muito amado pela minha mamãe. Ela sempre me fala que sou o orgulho dela, ela é muito feliz comigo, sou o milagre dela. Ela trabalha muito para poder me dar uma vida melhor e aos pouquinhos estamos conseguindo. Meu papai cuida da gente lá do céu. Nossa vida é bem corrida, saímos de casa às 6hs da manhã e chegamos em casa às 21h quando porque faço fono e psicóloga. Queria que o Papai Noel lembrasse de mim e me desse uma mochila do Flash pra ir pra escola nova, ou um tênis de luzinha (nº 28/29), ou uma sandalinha também, porque só tenho 1 chinelo. Eu também gosto do Ryder, da Patrulha Canina. Muito obrigado por ler a minha cartinha. Beijo do Guto. (Debora 41 9 8883-1844).

Roupas Novas

Querido Papai Noel! Bom dia, me chamo Suzana e venho pedir de presente uma roupa nova. Nestes últimos três anos me dedico a cuidar da minha sogra, que hoje se encontra acamada. Cada dia fica mais difícil de cuidar dela, pois os dias são corridos. Não estou trabalhando fora, e o que meu esposo ganha não está dando pra comprar, o dinheiro é curto. Eu queria muito poder ganhar pra alegrar meu natal e que o menino Jesus me abençoe e me dê forças pra eu conseguir cuidar. Muito obrigada Papai Noel, meu bom velhinho. Eu acredito muito no senhor. Sugestão de presentes: blusinha G, calça 42 e tênis 37 para mim; camiseta G, calça 44 e tênis 41 para meu esposo; roupas tamanho 4 pro meu filho. (Suzana Ozelia Siedeliski – 41 9 9143-6166).

Gibi, boneca e carrinho

Oi Papai Noel. Boa tarde esses são os pedidos de natal dos meu 3 filhos, Manu, Helena e Davi. Se alguém puder ajudar agradeço imensamente. Eles gostariam de um gibi, uma boneca e um carrinho. (41 9 8793-3575).

Nunca é tarde pra sonhar

Foto: Freepik.

Como escrever uma cartinha aos 37 anos? Já fiz vários pedidos outros anos e dessa vez vou fazer um pedido de vida. Queria que meu pedido pudesse ser saúde pra todas as pessoas no mundo, que nunca faltasse alimento e que todos tivessem um lar pra onde voltar no fim do dia. O meu pedido e sobre o lar. Tenho um terreno numa comunidade no Tatuquara, e com muito esforço consegui erguer duas peças e um banheiro. Tudo no bruto mesmo, mas é o que posso chamar de lar. Hoje luto dia após dia, e já pensei em desistir várias vezes. Mas aí o que seria dos meus filhos? Então continuo com minha batalha diária. Sigo tentando. Eu só queria mesmo era ter meu banheiro finalizado, com um vaso e uma pia. Um banheiro descente mesmo. Enfim, não sei se estou pedindo muito ou se alguém vai ler isso, mas aqui está o meu primeiro pedido em quase 38 anos de vida. (Carolina – 41 9 9551-2610).

Pra viver em paz

Olá. Gostaria que realizassem o sonho de uma pessoa muito querida: Norina, ela tem 3 filhos, todos adultos e com necessidades especiais. Um deles recebia BPC, mas cortaram quando ela foi trabalhar para dar conta das despesas. Atrasou as prestações da casa e quase a perdeu, mas conseguimos renegociar 36 parcelas e acertar a entrada. Hoje ela está conseguindo pagar. Mas para que o Natal de Norina e seus filhos fosse perfeito, pediria 20 mil para ela quitar as parcelas e ter, enfim, a escritura do único bem que eles têm. (Neiva – 41 9 9898-0623)

Pedalando por um sonho

Foto: Freepilk.

Olá Papai Noel, sou mãe de 3, Marcos de 15 anos, Mathias de 10 anos e uma linda princesa de 1 ano e 3 meses. Moramos em Tijucas do Sul, bairro Matulão/Araçatuba, área rural. Sei que tem muitas famílias que necessitam muito mais que eu, só que nesse momento não posso dar o presente sonhado ao meu menino de 10 anos. Ele quer uma bicicleta e como ano que vem ele vai ter que estudar no Centro de Tijucas, e pra pegar o ônibus é longe de casa, então ele quer uma bicicleta para poder ir até o ponto onde o ônibus passa pra levar as crianças. Ele é um menino estudioso e obediente. Se alguém quiser presentear ele vamos ficar imensamente felizes. Desde já muito obrigada e um feliz Natal a todos. (Alessandra Chagas – 41 9 9547-2719).

Muitos sorrisos

Sou gestora de uma Escola Municipal em Almirante Tamandaré. Tenho muito amor pelo meu trabalho e pelas 270 crianças que atendo na escola. Meu pedido não é pra mim, mas para muitas dessas crianças que não irão ganhar nada, que não têm a família completa ou, se tem, a família se desdobra para alimentar a todos. Algumas famílias são numerosas! Ano passado conseguimos parceria e um Papai Noel entregou presentes para as crianças. Este ano eles terão brincadeiras com inflável e cama elástica, que fizemos bazar e rifa para pagar. Meu nome não precisa ser citado caso alguma família seja atendida. Mas meu coração com certeza vai ficar quentinho. Posso ceder o espaço da escola também caso possam nos atender. Que Deus abençoe sempre iniciativas assim. (Patrícia Andrade – 41 9 97083958)

Pra enxergar melhor

Olá tudo bem? Sou o Crystopher, vim contar um pouco sobre mim e minha vida. Tenho 14 anos, estudo no 9°ano, no turno da tarde e moro com minha mãe, minhas duas irmãs e minha sobrinha. Tenho algumas necessidades, como por exemplo o problema do meu óculos que quebrou e aí eu colei. Minha mãe não está em condição no momento de comprar um novo. Há pouco tempo fiz uma entrevista de estágio, porém estou aguardando a resposta. Estou ansioso, pois gostaria de trabalhar e poder comprar as coisas que gosto, pois aqui em casa é só minha mãe para fazer. A minha irmã mais velha (Polyana) trabalha também, mas ela tem minha sobrinha (Lunna) de 2 anos e 11 meses (ela faz aniversário dia 1 de janeiro). Aí ela ajuda a mãe em casa, mas como tem os gastos com a Lunninha ela não consegue ajudar muito. Nós moramos de aluguel, então não é fácil. Mas graças a Deus o pão de cada dia não falta. Quanto ao meu problema de visão (tenho astigmatismo, ambliopia, hipermetropia) tinha estrabismo também no olho esquerdo mas foi corrigido com a cirurgia. Continuo usando óculos, mas a armação quebrou e no momento não temos condições de comprar outra. Gostaria de ver com vocês se conseguem uma armação pra mim. Me ajudaria muito, pois como a minha está mole, ela fica caindo do rosto e eu não consigo enxergar sem óculos. Tenho um sonho de ganhar uma cesta de café da manhã. Pra muitos pode parecer um capricho ou algo assim, mas para mim será uma felicidade se eu ganhar. Eu vejo essas cestas e acho lindo. Desde já agradeço. (Crystopher – 41 9 9842-1906)

Sono tranquilo

Olá! Eu gostaria de colocar na árvore do Papai Noel duas camas e dois colchões de solteiro para meus filhos. (Eliane – 41 98468-4435)

Casa protegida

Olá! Me chamo Alessandra, sou casada, tenho duas filhas (uma de 19 e outra de 22). Estou escrevendo pra participar da ação de Natal, pois meu esposo faz tratamento de câncer ha 16 anos. Pra resumir, está com metástase de fígado grau 4 e devido a isso me desespero. Ele decidiu arrumar a frente da casa, porque era muro baixo e o portão estava quebrado, mas andou fazendo vários empréstimos e acabou se endividando com cartões de crédito também, comprometendo assim o salário dele. Sei que é difícil, mas não custa tentar. Meu sonho é que consiga terminar o dele, gostaria que pudesse terminar o que falta, a parte de acabamento do muro e a calçada. Deus abençoe vocês pela oportunidade que estão dando a mim e aos demais para realizar um sonho, independente de qual seja. (Alessandra Oliveira – 41 9 9176-4247)

Sonho musical

Foto: Pixabay.

Me chamo Luana, tenho 21 anos e moro no Caximba, região sul de Curitiba. Bom, o meu pedido hoje é uma flauta transversal. Porque? Sou musicista desde os 10 anos, tocando nas fanfarras e banda do Caximba. Hoje, graças a formação que recebi nesse meio musical, curso Licenciatura em Música na Faculdade de Artes do Paraná. Não tenho condições para comprar uma flauta, mesmo que de estudo, pois minha mãe é diarista e meu pai é pedreiro, juntos sustentam eu e meus 3 irmãos. Sempre toquei com uma flauta emprestada, mas estou prestes a me formar na faculdade e ainda não tenho uma flauta própria, o que me impossibilita em muitas coisas. Esse é meu sonho! (Luana Grzybowski – 41 9 8466-2583).

Um emprego e uma ceia

Olá! Este ano de 2023 foi muito de provações. Estou desempregada desde março, meu esposo faleceu em maio, não fiquei recebendo nada (ele era autônomo) e tenho 2 filhos. Meu presente de Natal é um emprego para mim e para minha filha. Sou formada em pedagogia. Esse natal gostaria de manter a tradição de fazer a ceia com um chester, já que o Peru está caro. Conseguir ceia como quando meu esposo estava vivo. Uma cesta de Natal com vários produtos desta época ficarei agradecida. Deus abençoe se puderem me doar essas coisas. (Josimara Alves – 41 9 9199-5076)

Pra refrescar

Sou a Andressa e tenho 2 filhos, Camille Isabely, de 9 anos, e Brayan Fellipe, de 7 anos. Bryan é autista e gostaria muito de realizar o sonho deles, mas como sou mãe solteira e moro de aluguel, não tenho condições de realizar. Tentei mandar a cartinha pelo correio, mas infelizmente já passou da data. Ela quer ganhar uma bicicleta e ele uma piscina (Andressa – 41 9 9623-0190).

Natal limpinho

Foto: Pixabay.

Na Árvore dos Sonhos da Tribuna meu sonho é ganhar uma máquina de lavar, porque a minha estragou e não dá para arrumar. Eu estou desempregada e não tenho condições de comprar uma. E queria muito uma cesta de Natal para poder passar o Natal feliz com minha família. (Agatha – 41 9 9649-4258)

Doces e sonhos

Olá, me chamo Sofia Vitória, tenho 9 anos e moro no Tatuquara com a minha mãe. Somos só nós duas e estou pedindo para a minha mamãe me ajuda a escrever, porque ainda tenho dificuldades. Estou estudando no 4° ano na Escola Zeglin e vou para o 5° ano em 2024. Sou uma menina muito esforçada, ajudo minha mãe e cuido da minha vó. Esse ano fui uma menina muito obediente e estudei bastante. Gostaria de ganhar nesse natal uma boneca da Barbie, um kit de fazer pulseiras e se der uma cesta de guloseimas. E uma cesta para minha vó. telefone da minha mãe. (Fer – 41 9 96484273)

Pisante novo

Me chamo Lara Yasmim, moro em Campo Magro e tenho 5 anos. Com a ajuda da mamãe gostaria de pedir para o Papai Noel um coturno preto número 27 e uma sandália número 25. E também maquiagem. Tenho uma irmã e pode ser um coturno também, número 23. (Adry – 41 9 9747-3897).

Bike nova

Olá! Meu nome é Luciana Rocha, tenho 38 anos e moro no Jardim Amélia, em Pinhais. Sou mãe do Heitor, que tem 10 anos e é mais que um filho: é um presente de Deus na minha vida. Eu tive câncer no nervo ciático e, na cirurgia para retirada do tumor, como era bem grande, perdi o movimento do pé e me tornei PCD. Na minha função não consigo mais trabalhar e o INSS não concedeu a prorrogação do auxílio doença. Atualmente está na justiça. Eu moro com a minha mãe porque sou separada do pai dele e a pensão que ele paga (R$ 300,00) não dá pra quase nada, porque a minha mãe ganha um salário mínimo. Ele tinha uma bicicleta aro 20, mas como já estava pequena ele mesmo tirou foto, anunciou e vendeu pela internet. Agora estou procurando uma bicicleta pra comprar pra ele, usada mesmo, só que estou pensando seriamente em usar esse dinheiro pra comprar roupas pra ele, porque ele cresceu demais e as roupas dele também estão pequenas. Se alguém puder realizar esse sonho dele eu serei eternamente grata, porque não tem felicidade maior pra uma mãe do que ver o sonho do seu filho realizado. Muito obrigada e que Deus abençoe grandemente! (Luciana Rocha – 41 9 9856-1354)

Mãe coruja

Faz uns três meses que voltei pra Curitiba com minhas filhas (8 e 12 anos), só com as roupas e a coragem de começar do zero. Trabalho de diarista, mas no momento nao estou em condições de comprar presentes pra elas. A de 8 quer uma bicicleta e a de 12 precisa de celular, pois daí ela pode entra em contato comigo se precisar. Estou precisando só de uma cesta de Natal, pois sempre estou atras de trabalho e graças a Deus ele nao deixa faltar. Moramos de aluguel e estamos recomeçando de volta do zero. (Mury Nega – 41 9 9956-3084)

Despensa vazia

Me chamo Cristiane, moro no Osasco, em Colombo, e gostaria de ganhar uma cesta básica pra passar o Ano Novo. Sou casada, mas meu marido está privado de liberdade. Sei que ele errou, mas tá pagando por isso. Eu trabalho de auxiliar de serviços gerais e pago aluguel na minha casa, mais as despesas, e tô sem nada em casa. Ganho um salário mínimo só. Não tenho nada em casa, nem material de higiene, não sobra pra comer. Tô precisando muito mesmo. (Cristiane – 41 9 9924-0952).

Sustento pra casa

Meu sonho é achar alguém que ajude meu marido financiar um carro. Ele pode pagar as parcelas, mas o difícil é achar alguém pra tirar. Ele faz Uber de carro alugado e é muito caro o aluguel. Ele paga R$ 2.400 de aluguel por mês de um carro que não é dele. Para comprar ele pagaria de parcela R$ 1 mil. Não podemos ficar sem carro, pois temos uam filha autista que faz consulta três vezes por semana. Ele saiu de um emprego fixo que ganhava bem até pra poder ter a disponibilidade de levar ela nas consultas, já que eu como não sei dirigir e preciso ficar no meu emprego Ele dorme quatro horas por noite, pois trabalha nos três horários para dar conta de pagar o aluguel e ajudar a comprar as coisas pra casa. (May – 41 9 9808-7841)

Material escolar

Olá. Tudo bem com vocês? Meu nome é Brendha Isadora, tenho 12 anos. Estou escrevendo minha cartinha para a Árvore de Natal. Minha mãe viu a postagem de vocês e me falou. Então me interessei em escrever. Gostaria de em primeiro lugar parabenizar vocês pela iniciativa, atitude e gesto de carinho e gentileza conosco. E agradecer pela oportunidade de talvez um de nós conseguir realizar um sonho ou até uma necessidade do dia a dia. Bom, eu moro com minha mãe Andréia, meu irmão Crystopher de 14 anos, minha irmã Polyana de 19 anos e minha sobrinha Lunna, de 2 anos e 11 meses. Minha mãe e minha irmã trabalham, e aqui em casa é tudo por conta delas. Elas que arcam com as responsabilidades. Meu pai nunca pagou a pensão, então não é muito fácil. Bom, eu gostaria de ganhar um kit do material escolar. Minha mãe compra sempre, mas achei que eu poderia ajudar com a ajuda de vocês. Sobre o meu material escolar, seria o básico que um estudante usa: mochila, lápis, canetas, caderno de matérias, enfim os materiais necessários. Só com um pequeno detalhe, queria tudo na cor preta. Eu amo preto. Se possível um chocolate para minha família também. (Andreia – 41 9 98124481).

“Rancho” e brinquedos

Ola, tudo bem? Me chamo Juliana Alves e vim do interior do Paraná. Faz dez anos que moro em Curitiba e quero participar da Árvore dos Sonhos. Tenho três filhos: Maria Alice, de 2 anos, a Dhuli, de 12, e o Renan, de 11. Eu trabalhava de diarista, mas acabei perdendo o emprego durante a pandemia. Foi muito difícil nesse período, pois acabei engravidando e foi de alto risco. Com 18 semanas o médico disse que eu tinha eu fazer um aborto, pois diziam que o feto não ia sobreviver. Fugi do hospital e não quis fazer o aborto, Falei que tinha fé em Deus e que podia acontecer um milagre. O médico falou que Deus não faz milagre, que era impossível. Dobrei meu joelho e pedi pra Virgem Maria fizesse o melhor. Maria Alice nasceu com 3 quilos, mesmo de 33 semanas, e não precisou nem de incubadora. Nesse Natal eu queria de presente uma compra pra gente passar o Natal bem, e algum brinquedo para as crianças. (Juliana – 41 9 9585-0164)

Importante !!!

Precisamos lembrar que o envio do pedido não significa nenhuma garantia de que ele será atendido. A Tribuna vai avaliar os pedidos com critérios próprios e tem autonomia para decidir o que será ou não publicado. A Tribuna vai apenas possibilitar a conexão de quem precisa de ajuda com quem quer ajudar.

Nos isentamos de qualquer responsabilidade sobre a troca de presentes e/ou ajuda que venha a acontecer após a publicação das histórias. Ao enviar o seu pedido o leitor fica ciente e autoriza a publicação de seu nome, telefone e história na Tribuna.

