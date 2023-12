Árvore dos Sonhos da Tribuna 2023; faça o seu pedido de Natal!

Corrente do bem

O ano de 2023 se aproxima do seu final e é hora de avaliarmos nossos erros e acertos, e refletirmos sobre como podemos evoluir como cidadãos de bem que somos (ou deveríamos ser). O Natal é época de renovação, de renascimento.

Apesar de a sociedade de consumo tentar nos vender outras narrativas, o Natal é a celebração do nascimento do menino Jesus, que como homem tocou o coração de milhões de pessoas e nos ensinou que a fé e a caridade são pilares de uma vida feliz.

E é acreditando nisso que pelo quarto ano seguido a Tribuna apresenta a seus leitores e colaboradores o projeto Árvore dos Sonhos, uma iniciativa solidária que pretende conectar quem sonha com àqueles que podem realizar. E muitos sonhos já foram realizados. Clique aqui para ver!

Tudo começou em novembro de 2020, no auge da pandemia da Covid-19. Uma cartinha escrita pela jovem Nanda, de apenas 8 anos, comoveu os leitores da Tribuna, que se mobilizaram para realizar o sonho da pequena no Natal daquele ano. Motivados por esta corrente, lançamos a Árvore de Natal Solidária da Tribuna, que em 2022 neste ano recebe o nome de Árvore dos Sonhos.

Como funciona?

Vamos coletar pedidos enviados pelos nossos leitores por mensagens de WhatsApp ou email, e reuni-los em um conteúdo especial, alguns dias antes do Natal, para que os leitores interessados em ajudar possam “vestir” a roupa de Papai Noel e ajudar a realizar os sonhos dos nossos irmãos menos afortunados.

Quem precisar de ajuda ou tem um pedido especial pode enviar sua mensagem em forma de “cartinha”, ou seja, não basta pedir: tem que contar um resumo da sua história para acompanhar o pedido. O mensagem deve ser enviada para o email – cacadores@tribunadoparana.com.br ou pelo – Whatsapp (41) 9 9683-9504.

Podem participar pessoas físicas e também ONGs ou projetos sociais.

>>> ATENÇÃO: A data limite para envio dos pedidos é 15 de dezembro (sexta-feira).

Importante !!!

Precisamos lembrar que o envio do pedido não significa nenhuma garantia de que ele será atendido. A Tribuna vai avaliar os pedidos com critérios próprios e tem autonomia para decidir o que será ou não publicado. A Tribuna vai apenas possibilitar a conexão de quem precisa de ajuda com quem quer ajudar.

Nos isentamos de qualquer responsabilidade sobre a troca de presentes e/ou ajuda que venha a acontecer após a publicação das histórias. Ao enviar o seu pedido o leitor fica ciente e autoriza a publicação de seu nome, telefone e história na Tribuna.

