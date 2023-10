Nova megaloja da Hering é inaugurada em shopping de Curitiba

A Hering inaugurou uma megaloja no Jockey Plaza Shopping, em Curitiba, com quase 400 metros quadrados. A tradicional marca brasileira de moda feminina, masculina, infantil, básica e casual abriu a unidade como parte de um projeto iniciado em 2021 para proporcionar uma nova experiência aos consumidores.

No Jockey, a marca traz seu conceito de brasilidade já conhecido, e reforça o conceito de loja Bossa, com alusão à ginga brasileira junto às roupas e cores, além de dialogar e abranger os pilares da marca: o básico, a cultura do país, o conforto e a sua história em reinvenção.

A megaloja em Curitiba conta com design contemporâneo e tecnológico e um completo mix de produtos, além de peças exclusivas disponíveis primeiramente nesta unidade. A nova loja traz também a Hering Intimates, com roupas íntimas, pijamas e peças esportivas.

