“Não teria como inventar a roda em quatro anos”, revela Maria Victoria

Durante entrevista do quadro ‘Rolê dos Candidatos’, realizado pela Tribuna do Paraná, a candidata à Prefeitura de Curitiba Maria Victoria (PP) falou sobre algumas propostas que pretende aplicar na capital paranaense caso seja eleita.

Assista à entrevista completa no vídeo no final desta matéria!

Durante a conversa a candidata explicou que o plano de governo dela tem o objetivo de priorizar quem mais precisa. Ou seja, a população que usa serviços públicos, como saúde, transporte e educação. Dentro do tema, Maria Victoria citou a proposta de internamento involuntário, ou seja, com autorização da família, voltada para dependentes químicos em situação de rua. Também afirmou que é necessário um atendimento individual de cada caso.

“Tudo o que funciona nós vamos manter. Não teria nem como reinventar a roda em quatro anos, não existe isso. A gente precisa manter tudo o que funciona, o que está sendo aprovado pela população. Mas [queremos] esse olhar inovador, humano, priorizando as pessoas. A gente precisa cuidar das pessoas. Da cidade também, mas das pessoas. Dentro do orçamento a gente precisa priorizar quem mais precisa”, enfatizou.

Sobre segurança, a deputada estadual comentou que pretende contratar mais guardas municipais com o objetivo de proteger a cidade e também ampliar a Patrulha Maria da Penha. Quanto ao transporte, a candidata disse que ônibus elétricos ainda possuem acesso difícil e que o descarte das baterias não é ecológico. Por isso, ela sugeriu o uso do ônibus híbrido.

Dentro do tema trânsito, Maria Victoria sinalizou que uma proposta sobre radares está fazendo sucesso na campanha. De acordo com ela, “os radares precisam ser bem sinalizados. Não pode ser uma surpresa de que ali tem um radar. Eles são importantes para evitar acidentes e precisam ser educativos. Então a nossa proposta são as duas advertências antes da multa”. Veja a entrevista na íntegra:

Maria Victoria revela que é filiada a partido político desde os 16 anos

Filha da ex-governadora do Paraná, Cida Borghetti, e do secretário estadual da Indústria e Comércio e ex-ministro da Saúde, Ricardo Barros, Maria Victoria contou durante a entrevista que tinha 16 anos quando se filiou pela primeira vez a um partido político.

Na política há dez anos, ela acredita que essa é uma oportunidade de ser mais conhecida no cenário curitibano. “Acho que está na hora de renovar, inovar, trazer gente nova, ideias novas, olhar para a cidade com olhar mais futurista e fazer com que volte a ser referência de fato no urbanismo, mobilidade”.

Rolê dos Candidatos

A Tribuna do Paraná realizou o ‘Rolê dos Candidatos’ – uma série de entrevistas com os dez candidatos à Prefeitura de Curitiba. Para as Eleições de 2024, o jornal conversou com cada candidato em um passeio de carro pelas ruas da cidade.

Enquanto circulavam pelos bairros da capital paranaense, os candidatos responderam perguntas sobre os problemas da cidade e comentaram propostas e planos de governo. Falaram sobre segurança, saúde, educação, infraestrutura, cultura e outros diferentes temas durante 30 minutos.

A ordem das entrevistas foi definida por sorteio realizado na presença dos assessores e representes dos candidatos durante uma reunião promovida pela Tribuna.

Nas alturas! Este bairro de Curitiba tem o aluguel mais caro; E o mais barato? Barbaridade!!! Comparação mostra o que dá pra comprar pelo preço do novo iPhone 16 Não perca! Fenômeno raríssimo vai cruzar o céu em setembro; Como ver?