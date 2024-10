É hoje! Tudo o que você precisa saber para votar neste domingo

Neste domingo (06) mais de 155 milhões de eleitores e eleitoras de todo o Brasil estão aptos a votar no 1º turno das eleições municipais de 2024. Os eleitores irão votar para cargos de prefeito/vice-prefeito e vereador.

O horário de votação em todo o país inicia às 8 horas e segue até às 17 horas. A seguir, confira algumas informações importantes que você precisa saber, como documentos necessários para votar, como justificar o voto, bloqueios e ônibus em Curitiba e como consultar o local de votação:

Quais documentos precisa levar para votar?

Conforme explica o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) é necessário apresentar um documento com foto para votar. Já o Título de Eleitor não é obrigatório. Ou seja, o eleitor pode votar levando apenas a carteira de identidade ou a CNH, por exemplo.

Confira os documentos que não são aceitos para votar.

Saiba quem são os grupos que podem votar por primeiro

Na hora de ir até a urna para escolher os candidatos, alguns eleitores possuem preferência, como pessoas com criança de colo, candidatos, gestantes e idosos. Essa regra está no parágrafo dois do Artigo 100 da Resolução nº 23.736 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) consta quem são as pessoas que podem votar por primeiro. Veja a lista completa.

Confira a seção eleitoral! No Paraná, 170 locais de votação mudaram de endereço

Uma dica valiosa é conferir se o seu local de votação continua no mesmo endereço. Neste ano, 170 seções mudaram no Paraná. Em Curitiba, são sete alterações, em diferentes bairros da cidade.

Se você tem dúvida de qual é o seu local de votação, acesse o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ou o aplicativo e-Título. (Confira aqui o passo a passo)

Pode votar com colinha e celular?

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) define que é permitido levar a colinha eleitoral – anotação com os números das candidatas ou candidatos escolhidos. Levar a bolsa e o óculos também está liberado. Ir com camisa, broche ou outro acessório com o nome do candidato também pode, desde que a manifestação seja individual e silenciosa.

Mas é proibido levar para a cabine de votação celular, máquina, filmadora, equipamento de radiocomunicação e qualquer instrumento que possa comprometer o sigilo do voto.

Criança pode votar com os pais?

A Resolução n. 23.736/2024 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) não diz se crianças podem ou não votar com os pais. Apesar disso, o artigo 100 trata sobre as regras do trabalho de votação. Nessa parte, a resolução diz que pessoas com crianças de colo possuem preferência para votar.

Voto em branco conta?

O eleitor que não quer votar em nenhum candidato, possui a opção de votar em branco ou de anular o voto, ao digitar um número que não corresponde a nenhum candidato.

Entretanto, é importante ressaltar que o voto branco e voto nulo não interferem no resultado das eleições. Ou seja, eles não somam aos votos de quem está ganhando, por exemplo. De modo geral, servem apenas para registrar a insatisfação do eleitorado. Saiba mais detalhes sobre o tema.

Paraná vai ter lei seca?

A Secretaria de Estado da Segurança Pública do Paraná (Sesp-PR) definiu que o estado não terá Lei Seca no 1º turno das eleições de 2024, que ocorrem neste domingo (06). Portanto, o consumo e venda de bebidas alcoólicas segue liberado em todo o estado.

Não vai poder votar? Saiba como justificar o voto

Os eleitores que não puderem votar nas Eleições de 2024 podem justificar a ausência às urnas no dia da votação pelo aplicativo e-Título. A ferramenta permaneceu disponível até sábado (05), véspera do pleito.

Também no dia da eleição, além do e-Título, é possível justificar a ausência do voto pelo formulário Requerimento de Justificativa Eleitoral. Confira como justificar o voto após o domingo de eleições.

Boca de urna? Veja como denunciar!

No dia da votação, é considerado boca de urna quando pessoas envolvidas em campanhas vão até a seção eleitoral com o objetivo de promover e pedir votos para determinado candidato ou partido.

Considerado um crime eleitoral, quem for flagrado praticando a ação pode ser preso. O parágrafo 5º do artigo 39 da Lei das Eleições nº 9.504/1997 define como punição a detenção de seis meses a um ano, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período. A lei também prevê uma multa no valor de R$ 5 mil a R$ 15 mil.

Ao notar que a propaganda de boca de urna está acontecendo, qualquer cidadão, até mesmo o mesário, podem informar imediatamente o presidente da mesa receptora de votos. Em seguida, o presidente da mesa deverá comunicar a situação à Polícia Militar, que atuará conforme orientação para esses casos.

Rua de Curitiba vai ser bloqueada neste domingo de eleição

Por conta do 1º turno das eleições municipais, a Rua João Parolin, no bairro Parolin, em Curitiba, estará bloqueada neste fim de semana. A via é o principal acesso à sede do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR). Saiba o trecho afetado.

A medida tem o objetivo de facilitar o transporte das urnas e dar maior agilidade ao trabalho dos funcionários do TRE-PR.

Passagem de ônibus em Curitiba será gratuita neste domingo

Por conta das eleições deste domingo (06), não haverá cobrança da passagem de ônibus em Curitiba. Segundo a Urbanização de Curitiba (Urbs), a gratuidade ocorrerá nas 242 linhas que atuam na cidade e os ônibus funcionarão com tabela de sábado.

Além da capital paranaense, 23 cidades da Região Metropolitana de Curitiba (RMC) vão ter passagem gratuita no transporte coletivo. Saiba quais são.

