Lei Seca é revogada no Paraná após decreto que previa proibição

A Secretaria de Estado da Segurança do Paraná (Sesp-PR) revogou a decisão da Lei Seca durante o primeiro turno das eleições municipais que acontecem no domingo (06). No início da tarde desta quarta-feira (02), a pasta havia publicado que o consumo e venda de bebidas alcóolicas estava proibido no dia do pleito, das 8h às 18h.

Entretanto, com a revogação da medida, agora a comercialização e consumo de bebidas está liberado em todo o Paraná.

Ao revogar a proibição, o secretário estadual de Segurança Pública, Hudson Teixeira, afirmou que o policiamento vai ser reforçado nas proximidades de estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas. Bem como daqueles onde, independente das eleições, não pode haver consumo, como é o caso dos postos de combustíveis.

A Sesp vai coordenar a Operação Eleições 2024 do Centro Integrado de Comando e Controle Regional (CICCR). Todas as forças de segurança terão representantes no local no próximo domingo, a fim de manter a ordem pública e combater crimes durante as eleições.

“Queremos que a eleição aconteça sem intercorrências. Teremos reforço policial em todas as regiões do estado para garantir uma votação tranquila”, afirmou Teixeira.

A principal atuação das forças será no combate aos crimes eleitorais em cartórios eleitorais, locais de votação ou de apuração, vias públicas e estações de transporte. Informações sobre a atuação policial serão inseridas na Plataforma Córtex, ferramenta que agrega os dados relacionados à operação.

Abrabar havia solicitado revogação da Lei Seca no Paraná

Antes da revogação da Sesp, a Associação Brasileira de Bares e Casas Noturnas (Abrabar) havia solicitado a não aplicação da Lei Seca no primeiro turno das eleições no Paraná. No entanto, o órgão negou o pedido na terça-feira (01).

Por conta disso, nesta quarta-feira (02), a Abrabar entrou com pedido de liminar na Justiça para conseguir a liberação da venda e consumo de bebidas em estabelecimentos diurnos, como churrascarias, bares e restaurantes. A decisão, segundo o presidente da entidade, Fábio Aguayo, foi em respeito aos estabelecimentos diurnos, “principalmente nossos associados de Churrascarias, Bares, Restaurantes e Similares que trabalham no almoço e que vão na maioria até as 16hs”.

“Ingressaremos com pedido de liminar para liberação da venda e consumo, como fazemos em todas as eleições e que felizmente sempre saímos vitoriosos”, ressaltou o líder classista. De acordo com Aguayo, o Paraná “infelizmente é o único estado grande do Sul e Sudeste que adota esta medida ultrapassada e retrógrada, que só alimenta a clandestinidade e prejudica o comércio, turismo e serviços que geram empregos formais”.

