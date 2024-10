Lei Seca no Paraná! Eleições 2024 têm venda e consumo de bebidas proibidos

A Secretaria de Estado da Segurança Pública do Paraná (Sesp-PR) divulgou como vai funcionar a Lei Seca no estado durante o 1º turno das eleições municipais de 2024, que ocorrem no domingo (06).

A Resolução nº 578/2024 da Sesp definiu a proibição da venda, compra e do consumo de bebidas alcoólicas em espaços públicos do Paraná entre 8 horas e 18 horas no domingo.

E quem for pego com bebidas?

Quem for pego descumprindo essa determinação pode receber multa e detenção de até dois meses. É isso o que está escrito no artigo 296 do Código Eleitoral. A decisão da Lei Seca tem o propósito de preservar a ordem durante o dia da votação.

Para denunciar

A população também pode denunciar pelos telefones 190 e 181 casos de pessoas que não estejam respeitando a norma.

