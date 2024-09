Pode votar com camisa de candidato, celular e colinha? Veja o que é proibido

As Eleições 2024 acontecerão nos dias 6 de outubro (1º turno) e 27 de outubro (2º turno). Nesses dias, depois de chegar ao local de votação e apresentar o documento com foto para confirmar a identidade, o eleitor ganha liberação para ir até a urna eletrônica e votar. No entanto, nessa hora pode surgir a dúvida: o que pode e o que não pode levar para a cabine de votação?

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é permitido levar a colinha eleitoral – anotação com os números das candidatas ou candidatos escolhidos. Levar a bolsa e o óculos também está liberado.

O TSE complementa que pessoas com deficiência que utilizam recursos de tecnologia assistiva, como aparelhos auditivos, possuem o direito de levar esse recurso para a cabine de votação.

Os eleitores também podem votar usando camisetas, bonés ou broches de candidatos, por exemplo. Conforme informações da Agência Senado, a lei apenas reforça que a manifestação do eleitor nos locais de votação precisa ser “individual e silenciosa”.

O que não pode levar para a cabine de votação?

O TSE informa que não é permitido levar para a cabine os seguintes itens da lista:

celular;

máquina fotográfica;

filmadora;

equipamento de radiocomunicação;

qualquer instrumento que possa comprometer o sigilo do voto.

O que é proibido no dia da eleição?

Também vale ressaltar que no dia da eleição estão proibidas algumas atividades que podem acontecer fora da cabine. Por exemplo, é proibido distribuir santinhos na seção eleitoral; realizar comícios e carreatas; reunir pessoas com roupas padronizadas; e propaganda de boca de urna.

Além disso, os mesários não podem usar roupas ou objetos com propaganda de candidatos ou de partidos políticos.

