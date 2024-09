Criança pode votar com os pais? Veja o que diz a lei

Com a chegada das eleições municipais de 2024, surgem algumas dúvidas sobre o período eleitoral. Uma delas, por exemplo, é se as crianças podem votar com os pais. Todas as regras a serem observadas pelos eleitores estão na Resolução n. 23.736/2024 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Entretanto, a resolução não fala sobre a possibilidade de crianças acompanharem os pais na cabine de votação. Ou seja, não existem proibições ou permissões previstas.

Apesar disso, o artigo 100 trata sobre as regras do trabalho de votação. Nessa parte, a resolução diz que pessoas com crianças de colo possuem preferência para votar, assim como candidatos, enfermos, gestantes, doadores de sangue e pessoas com deficiência.

Apesar do voto ser secreto e a possibilidade da presença de mais alguém na urna representar um risco ao sigilo, existem alguns casos em que é permitido entrar acompanhado. O artigo 111, por exemplo, permite que o eleitor com deficiência ou com mobilidade reduzida receba auxílio de uma pessoa que tenha escolhido para votar.

“§ 1º A(O) presidente da Mesa, verificando ser imprescindível que a eleitora ou o eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida seja auxiliada(o) por pessoa de sua escolha, autorizará o ingresso dessa segunda pessoa com a eleitora ou com o eleitor na cabina, sendo-lhe permitido, inclusive, digitar os números na urna”.

Como no dia da eleição o presidente da Mesa se torna responsável por manter a organização do processo, é possível que a permissão ou proibição de crianças acompanhando os pais na cabine seja feita pelo fiscal.

Caçador de Boteco! Bar em bairro de Curitiba bomba e coloca região na rota dos botecos! Orla de patrão! Que tal esse visual? Praia famosa do Paraná terá cara nova! Descubra! Bairro nobre de Curitiba terá novo shopping com lojas confirmadas!