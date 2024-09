Sete locais de votação mudam em Curitiba; Paraná soma 170 alterações

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) informou que 170 locais de votação no Paraná foram alterados para a realização das Eleições Municipais de 2024, marcada para o dia 06 de outubro.

As mudanças ocorrem devido a obras, reformas ou falta de acessibilidade nos espaços. A Zona Eleitoral (ZE) com o maior número de mudanças de locais de votação é a 38ª ZE de Pitanga, que apresenta 11 mudanças na cidade, e 6 no município de Santa Maria do Oeste.

Em seguida, Cascavel, na região oeste, tem 11 alterações, seis na 68ª ZE e quatro na 143ª ZE. Em Curitiba, são sete os locais com alteração.

Como consultar 0 local de votação?

Se você tem dúvida de qual é o seu local de votação, acesse o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ou o aplicativo e-Título. (Confira aqui o passo a passo)

Sete locais de votação mudam em Curitiba

Confira as alterações em Curitiba:

ZONA ELEITORAL DE ONDE PARA ONDE 145ª ZE de Curitiba LOCAL: COLEGIO ESTADUAL JOÃO LOYOLA

ENDEREÇO: R. MÁRIO GOMES CEZAR, 580 – PINHEIRINHO, CURITIBA – PR, 81150-000 LOCAL: ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TOMAZ EDISON DE ANDRADE VIEIRA

ENDEREÇO: RUA LEON NÍCOLAS, S/N – CAPÃO RASO, CURITIBA – PR, 81150-140 174ª ZE de Curitiba LOCAL: COLEGIO ESTADUAL PROFESSOR ELYSIO VIANA

ENDEREÇO: RUA SENADOR SALGADO FILHO, 1320 LOCAL: COLÉGIO NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO

ENDEREÇO: RUA DR. ALCIDES VIEIRA ARCOVERDE,620 177ª ZE de Curitiba LOCAL: FACULADE CURITIBANA

ENDEREÇO: AVENIDA REPÚBLICA ARGENTINA, 1285 – AGUA VERDE LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL SÃO LUIZ/ SOCIEDADE RECREATIVA INTERNACIONAL AGUA VERDE

ENDEREÇO: RUA SILVEIRA PEIXOTO, Nº 54, AGUA VERDE/ AVENIDA REPÚBLICA ARGENTINA, Nº 235, ÁGUA VERDE 178ª ZE de Curitiba LOCAL: COLÉGIO ESTADUAL GABRIELA MISTRAL

ENDEREÇO: RUA TABAJARAS 840, PORTÃO, CURITIBA/PR LOCAL: COLÉGIO ESTADUAL PARA SURDOS ALCINDO FANAYA JUNIOR

ENDEREÇO: RUA VITAL BRASIL 447, VILA IZABEL, CURITIBA/PR LOCAL: COLÉGIO ESTADUAL PINHEIRO DO PARANÁ

ENDEREÇO: RUA DANIEL CESARIO PEREIRA, 559, SANTA FELICIDADE, CURITIBA/PR LOCAL: CEMEI PROFESSORA LYGIA CARNEIRO

ENDEREÇO: RUA DANIEL CESÁRIO PEREIRA, 581, SANTA FELICIDADE, CURITIBA/PR LOCAL: SOCIEDADE IGUAÇU – PISO INFERIOR – ESC. MUN. JOÃO STIVAL – CONTRA TURNO

ENDEREÇO: AVENIDA MANOEL RIBAS, 8172, BUTIATUVINHA, CURITIBA/PR LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOÃO STIVAL

ENDEREÇO: RUA JOÃO BUDEL, 163, BUTIATUVINHA, CURITIBA/PR LOCAL: UNIFACEAR – CAMPUS SANTA FELICIDADE

ENDEREÇO: AV. VER. TOALDO TÚLIO, 4523 – ORLEANS, CURITIBA – PR LOCAL: COLÉGIO ARQUIDIOCESANO DE CURITIBA

ENDEREÇO: RUA MONSENHOR BOLESLAU FALARZ, 200, CIDADE INDUSTRIAL, CURITIBA/PR Fonte: TRE-PR

O TRE também disponibiliza uma tabela completa com todas as alterações dos locais de votação no Paraná.

