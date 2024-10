Rua de bairro de Curitiba tem bloqueios neste fim de semana de eleições

Por conta do 1º turno das eleições municipais, que ocorre neste domingo (06), a Rua João Parolin, no bairro Parolin, em Curitiba, estará bloqueada neste fim de semana. A via é o principal acesso à sede do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR).

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Curitiba (Setran), a medida tem o objetivo de facilitar o transporte das urnas e dar maior agilidade ao trabalho dos funcionários do TRE. O trecho afetado pelo bloqueio será entre a Avenida Marechal Floriano Peixoto e a Rua Aluízio Finzetto.

Neste sábado (05), o bloqueio iniciou às 5 horas e deve seguir, no máximo, até às 15 horas. Já no domingo (06), a interdição começará às 4h30 e seguirá até o fim da apuração dos votos.

Durante esse período, agentes de trânsito da Setran e equipes do Grupo de Trânsito (GTRan) da Guarda Municipal estarão no local para orientar os motoristas e garantir a fluidez do tráfego.

