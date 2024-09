Deixou de votar? Saiba como justificar o voto pelo celular

Os eleitores que não puderem votar nas Eleições de 2024 podem justificar a ausência às urnas no dia da votação pelo aplicativo e-Título. A ferramenta está disponível para download nas plataformas iOS e Android.

Para justificar a impossibilidade de votar é simples: basta entrar no aplicativo, acessar a aba “mais opções” e selecionar “justificativa de ausência”. De acordo com informações do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), no dia da eleição não é necessário anexar documentos que comprovem o motivo da ausência.

O histórico de justificativas eleitorais também pode consultado no aplicativo. É importante lembrar que não é possível baixar o e-Título nos dias de votação: 6 de outubro e 27 de outubro.

Além do e-Título, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) acrescenta que também é possível justificar a ausência do voto pelo formulário Requerimento de Justificativa Eleitoral (formato PDF).

Entretanto, quem optar por essa alternativa deve levar, no dia da eleição, esse documento preenchido em qualquer local de votação, desde que esteja fora do domicílio eleitoral.

Como justificar o voto depois da eleição?

Já nos casos dos eleitores que não apresentam a justificativa no dia da eleição, fica aberto um prazo de 60 dias para explicar a ausência. Segundo o TSE, essa justificativa pós-eleição pode ser feita das seguintes maneiras:

Aplicativo e-Título;

Sistema Justifica;

Formulário Requerimento de Justificativa Eleitoral (pós-eleição) – formato PDF.

Em todas essas opções, o eleitor precisa comprovar o motivo da falta. Em seguida, a autoridade judiciária da zona eleitoral vai analisar cada caso.

