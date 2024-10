Linhas de ônibus da Grande Curitiba têm passagem gratuita no domingo de eleições

A passagem no transporte coletivo será gratuita nas 23 cidades da Região Metropolitana de Curitiba (RMC), no próximo domingo, dia 6 de outubro, data da votação em primeiro turno nas eleições municipais de 2024.

A medida, de acordo com a Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep), visa facilitar o acesso dos eleitores às urnas com gratuidade em todas as 218 linhas de ônibus sob a gestão da agência.

Em Curitiba, também não haverá cobrança da passagem de ônibus neste domingo, por conta das eleições 2024. Ao todo, 242 linhas da capital vão circular com a gratuidade.

Tabela de sábado

A operação de transporte no dia das eleições seguirá a tabela de horários de sábado, com algumas linhas operando em tabela especial para atender à demanda eleitoral. A regra de gratuidade será válida a partir da zero hora até as 23h59, cobrindo todo o período de votação.

O diretor-presidente da Amep, Gilson Santos, reforça que a iniciativa busca colaborar para o exercício democrático. “Ela garante que todos os cidadãos tenham acesso ao transporte público sem custos no dia da eleição”, afirma.

Horários de cada linha

Os passageiros devem ficar atentos aos horários, principalmente nas linhas que operarão com tabela especial, e podem consultar o site da Amep para verificar os detalhes.

