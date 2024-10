Quem tem preferência na hora de votar? Veja a lista completa

O 1º turno das eleições municipais de 2024 acontecem no domingo (06). No dia, 155.912.680 eleitoras e eleitores de todo o Brasil podem comparecer às urnas e escolher representantes para as prefeituras e câmaras municipais. Na hora de ir até a urna, alguns grupos possuem preferência para votar.

No parágrafo dois do Artigo 100 da Resolução nº 23.736 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) consta quem são as pessoas que podem votar por primeiro. (Confira a lista abaixo).

O parágrafo três também explica que na preferência será considerada a ordem de chegada à fila de votação, sendo que pessoas com mais de 80 anos possuem preferência sobre as outras, independente do momento de chegada à seção eleitoral.

Lista de quem tem preferência para votar

Candidatas e candidatos;

juízas e juízes eleitorais, bem como suas (seus) auxiliares de serviço;

servidoras e servidores da Justiça Eleitoral;

promotoras e promotores eleitorais;

policiais militares em serviço;

idosas e idosos com idade igual ou superior a 60 anos;

pessoas com deficiência;

pessoas com mobilidade reduzida;

pessoas enfermas;

pessoas com transtorno do espectro autista;

pessoas obesas;

gestantes;

lactantes;

pessoas com crianças de colo;

pessoas doadoras de sangue.

Caçador de Boteco! Bar em bairro de Curitiba bomba e coloca região na rota dos botecos! Orla de patrão! Que tal esse visual? Praia famosa do Paraná terá cara nova! Descubra! Bairro nobre de Curitiba terá novo shopping com lojas confirmadas!