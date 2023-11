Tradicional churrasco do Pequeno Cotolengo completa 50 anos

O Churrasco do Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo, de Curitiba, completa 50 anos, e para festejar, a organização promove uma grandiosa festa de aniversário em ritmo de Natal. A comemoração começa com a Santa Missa às 10h, e das 11h às 14h o famoso filézão de igreja será servido no Salão ou para retirada no balcão.

Durante a tarde, terão barraquinhas com lanches, bebidas, brincadeiras para as crianças, visita dos ajudantes do Papai Noel e shows com artistas locais, como Rogério Cordoni e DJ Digão. Além disso, os Assistidos também farão apresentações de música, dança e um Auto de Natal.

Para o diretor-presidente do Pequeno Cotolengo, Padre Renaldo Amauri Lopes, celebrar os 50 anos do Churrasco é uma grande honra. “É uma grandiosa festa que vai celebrar tudo o que temos de mais lindo na nossa Organização: a solidariedade de quem vem e colabora, a tradição do churrasco, que é uma das maiores fontes de arrecadação para manter o nosso atendimento, mas principalmente a caridade, já que todo esse maravilhoso trabalho é feito completamente por voluntários há meio século”, celebra.

O churrasco é uma tradição da Organização, a primeira edição foi realizada no dia 02 de dezembro de 1973, por vários casais voluntários. Foram disponibilizados no dia, 60 almoços, e cerca de 80 pessoas participaram.

Durante essa celebração, falaram sobre a necessidade de transformar esse ato de caridade em um compromisso para a manutenção da obra. Desde então, esse elo de amor se solidificou, e 50 anos depois, continua sendo uma ação mais do que valiosa para a Organização, pois além de ser uma das principais fontes de arrecadação, é um trabalho feito unicamente por voluntários, pessoas generosas que decidem doar o seu tempo para fazer o bem ao próximo.

Tempero é segredo

O tempero do filézão de igreja, receita única do Pequeno Cotolengo, foi criado já nos primeiros eventos, e é mantido até hoje, pelos atuais churrasqueiros. O responsável por esse toque especial é o senhor Pedro José Köhler, caminhoneiro e voluntário do Complexo há mais de 30 anos.

“Minha história de voluntariado começou em um dia em que eu estava na Santa Missa e vi alguns cadeirantes assistindo a celebração, dava para ver no sorriso que estavam felizes e tranquilos. Então comparei com a minha rotina, eu trabalhava na estrada, e com todo aquele trânsito, tinha muito nervosismo. Por isso, decidi dar uma guinada na minha vida e ir me voluntariar no Pequeno Cotolengo. Fiz muitas amizades, aprendi muito, criei paixão pela Organização e pelos Assistidos. É um lugar em que a gente analisa a nossa vida e vemos que nossa passagem na Terra é cheia de coisas boas e dificuldades, que são superadas no Cotolengo. Dá pra ver como os Assistidos têm aquela qualidade de vida que todo ser humano deve ter, pois somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Todo mês eu não vejo a hora de chegar logo a semana do churrasco para participar e ajudar. É muito gratificante ser voluntário”, relata.

A Festa de Natal é uma oportunidade de passar um dia divertido com as atrações, saborear o delicioso almoço de domingo e ainda fazer o bem para os mais de 240 Assistidos do Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo, pessoas com múltiplas deficiências que estavam em situação de risco, negligência familiar ou vulnerabilidade social. Na Organização, além de terem um lar, contam também com educação e o atendimento em mais de 26 especialidades e áreas de atuação.

O Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo fica na Rua José Gonçalves Júnior, 140, Campo Comprido.

