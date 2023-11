Nesta sexta-feira (24) o cantor paranaense Thiago Brado apresenta em Curitiba o último show da turnê “Meu Acampamento”. Em um papo com a Tribuna ele revelou detalhes exclusivos sobre a apresentação, além da conexão especial que guarda com Curitiba. A apresentação é ainda mais especial para os curitibanos, pois será gravada e terá trechos publicadas no canal do artista no YouTube.

Segundo Brado, o público pode esperar um show animado com muitas músicas do álbum e também clássicos da igreja. Será uma noite para “a galera curtir”.

As pessoas podem esperar um show muito animado e, ao mesmo tempo, muito profundo, que também tem clássicos da igreja. Então, a galera vai curtir esse show. Thiago Brado

Como surgiu o álbum e turnê “Meu Acampamento”?

A turnê nasceu de uma experiência profunda do artista em um acampamento de cinco dias no meio do mato. Cada música apresentada no espetáculo tem uma ligação com momentos significativos desse período.

“É baseado na minha experiência de 5 dias acampado no ‘meio do mato’, uma experiência bem profunda que foi especial”, revela. “Cada momento que a gente vive lá dentro é baseado em alguma experiência de vida, algum pensamento sobre a vida. E sempre tem uma música que acompanha cada tema, cada momento”, completa.

“Curitiba, minha capital”

“Curitiba é mais que uma cidade; é um lugar de afeto e carinho. Cada retorno é especial, marcado pelo calor da recepção e pelas conexões feitas ao longo dos anos”, compartilhou o artista sobre sua relação com a cidade.

A decisão de gravar parte do espetáculo em Curitiba tem um significado especial para Brado. “Decidi gravar em Curitiba para fechar o ciclo. Começamos a turnê aqui, e faz sentido terminar onde tudo começou. Essa cidade tem um significado especial para mim”, explicou.

Curitiba é a minha capital, porque eu sou paranaense, é um lugar onde eu estive muitas vezes e todas as vezes eu fui acolhido muito carinho. Então, Curitiba para mim é um lugar de muito, muito afeto. Thiago Brado

Cada show, um momento marcante

Durante a conversa, Brado relembrou um momento marcante em Portugal durante a música ‘Verdades do Tempo’, onde dois irmãos se reconciliaram ao vivo no show. “Foi um momento que me marcou profundamente”, afirmou. “Fiquei sabendo depois, no final que eles eram irmãos e há 25 anos não se falavam. E ali, simplesmente ouvindo a música, eles decidiram se reconciliar ao vivo no show”.

Música, fé e verdade

Sobre a interação com o público, Brado enfatizou que busca ser verdadeiro e sincero na música, na fé e em sua vida. “O que conecta as pessoas é a verdade (…) Deus é a verdade”, afirmou.

O cantor também compartilhou seus planos futuros, destacando o lançamento do ‘Clássicos da Igreja 3’ em dezembro. “Será a base para a turnê do ano que vem, um projeto grandioso”, revelou.

Thiago Brado deixou uma mensagem especial para os fãs de Curitiba: “Curitiba, vocês estão no meu coração. Encerrar a turnê onde começamos é uma honra. Espero todos vocês para uma noite inesquecível, registrada não só no YouTube, mas em nossos corações.”

Galera de Curitiba, vocês estão no meu coração e para mim é um presente ter vocês. Eu gostaria de contar com a presença de todo mundo que puder estar nesse show (…) Uma noite inesquecível e, inclusive registrado para sempre (…) Isso tudo vai pro YouTube depois, mas não só isso, que fique registrado no nosso coração. Obrigado pelo carinho de vocês sempre. Pra mim é uma honra estar voltando com esse show e encerrar esse ciclo, essa turnê, no mesmo lugar onde eu comecei. Obrigado Curitiba e a gente se vê dia 24.

Serviço: Thiago Brado – Turnê Meu Acampamento – Curitiba

Data: 24 de novembro de 2023 – sexta-feira

24 de novembro de 2023 – sexta-feira Local: Teatro Positivo

Horário: Abertura da casa às 19h30. Show de abertura com a banda Ministério M3 às 20h30 e Thiago Brado a partir das 21h.

Abertura da casa às 19h30. Show de abertura com a banda Ministério M3 às 20h30 e Thiago Brado a partir das 21h. Classificação Etária: Livre

Livre Realização: Dumas Produções

Dumas Produções Ingressos: À venda pelo Disk Ingressos a partir de R$90,00 a meia-entrada – Lote 02

À venda pelo Disk Ingressos a partir de R$90,00 a meia-entrada – Lote 02 Onde adquirir: Via site da Disk Ingressos ou na loja física do Disk Ingressos no shopping Mueller

Via site da Disk Ingressos ou na loja física do Disk Ingressos no shopping Mueller Informações: Link para o evento

