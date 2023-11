O tradicional bairro de Santa Felicidade, em Curitiba, recebe neste fim de semana a Festa de 145 anos da Imigração Italiana. O evento acontece na sexta (24), no sábado (25) e domingo (26) no trecho gastronômico da Avenida Manoel Ribas, entre a Rua Bertila Boscardin e Avenida Toaldo Filho.

A abertura oficial está marcada para sexta, às 19h30, com apresentação da Banda Lyra e Cantor Italiano. A programação ainda inclui missa solene no palco principal, barracas com comidas típicas da culinária italiana, como frango, polenta, pizza, doces e vinho, apresentações culturais, bandaleira, dança italiana e celta, orquestra, corais e bandas da região.

Fim de semana será de festa em Santa Felicidade. – Foto: Daniel Castellano / SMCS

A cerimônia de abertura deve contar com a presença do prefeito Rafael Greca e do vice-prefeito Eduardo Pimentel, além da Administração Regional Santa Felicidade, de vereadores, autoridades, lideranças da região, turistas e moradores.

Promovido pela Comissão Organizadora dos Festejos, formada por entidades do bairro Santa Felicidade, o evento tem apoio estrutural da Prefeitura de Curitiba, por meio da Secretaria do Governo Municipal (SGM), e suporte logístico da Regional Santa Felicidade. “A Prefeitura é uma grande parceira desta festa tão importante para preservar as raízes da cultura italiana na cidade, com toda a infraestrutura, disposição de barracas, banheiros químicos, palco, iluminação”, destaca a administradora regional, Simone Chagas.

Presença imigrante

Os italianos chegaram em Curitiba em 1872 e em 1878, quando fundaram a colônia Santa Felicidade. A maioria dos imigrantes provem do Norte da Itália e é formada por operários, artesãos, profissionais especializados e comerciantes.

Já os imigrantes com origem no Sul da Itália dedicavam-se à lavoura e introduziram, na capital paranaense, novos implementos agrícolas. Com esse perfil específico de trabalho, vendiam de carroça a produção de hortaliças logo no começo da imigração a Curitiba.

Nesse mesmo período, entre os anos de 1879 e 1896, segundo o Arquivo Público do Paraná, foram contabilizados o registro de 100 mil imigrantes oriundos de desembarques no Porto de Paranaguá, entradas em hospedarias e em núcleos coloniais existentes no território da província do Paraná, a exemplo da colônia de Santa Felicidade.

