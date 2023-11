Nos dias 25 de novembro e 02 e 09 de dezembro, será possível participar de uma viagem histórica em Curitiba por meio de passeios culturais entre prédios da cidade que são ou foram parte também da história da Família Hauer.

LEIA MAIS – Natal em Curitiba começa nesta quarta-feira (22); veja o guia completo

“Os passeios pretendem observar e identificar edificações de arquitetura eclética que testemunharam as atividades dos Hauer, ressignificando assim a memória coletiva da cidade”, explica a historiadora Tatiana Marchette, autora do livro.

Cada edição do roteiro acomoda até 12 participantes, que podem se inscrever gratuitamente, através do formulário.

VIU ESSA? Bolo alagado: Receita original do doce que viralizou é de venezuelana de Curitiba

Cada passeio tem duração de três horas, iniciando às 9h. Antes de partir para a primeira parada, todos os participantes receberão de forma gratuita um exemplar do Catálogo Seletivo de Documentos para a História Urbana de Curitiba: família Hauer.

Para mais informações, entre em contato pelo Instagram @factumhistoria.

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!