A programação de Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais – começa nesta quarta-feira (22). A inauguração acontece com o espetáculo “Auto do Presépio de São Francisco de Assis”, no Largo da Ordem, às 19h30. E entre o dia 22 de novembro e 23 de dezembro, serão mais de 40 apresentações.

Só na primeira semana, a capital paranaense recebe a Feira Natalina nas praças Osória e Santos Andrade e inauguração da árvore de Natal no Parque Barigui. Confira a lista com os locais, datas e horários dos espetáculos.

Abertura do Natal de Curitiba 2023

A inauguração oficial das festividades de Natal em Curitiba está agendada para o início da noite desta quarta-feira (22), com a apresentação do espetáculo “Auto do Presépio de São Francisco de Assis” no Largo da Ordem. Por meio das sacadas históricas do Largo da Ordem, os anjos vão entoar cânticos gloriosos e corais ressoam músicas natalinas.

Apresentação do Auto de Natal no Largo da Ordem. Foto: Daniel Castellano / SMCS

Endereço: R. Kellers, 0 – Largo da Ordem

Horário: 22 de novembro de 2023, das 19h30 às 21h

Entrada: Gratuita

Feira Especial de Natal – Praça Osório

O brilho do Natal em Curitiba ilumina agora a Praça Osório, por meio da já consagrada Feira de Natal. Acompanhando essa luminosidade, encontram-se luzes, artesanato e uma profusão de delícias culinárias. Ao todo, serão 61 barracas, oferecendo uma ampla variedade de produtos artesanais, desde enfeites natalinos até peças de vestuário e acessórios.

Feira de Natal na Praça Osório. Foto: Aniele Nascimento/Gazeta do Povo/ Arquivo

Endereço: R. Voluntários da Pátria – Centro

Horário: De 22 de novembro a 23 de dezembro de 2023, das 14h às 20h

Entrada: Gratuita

Espetáculo Natal nas Alturas: na Rua XV

Na produção “Natal nas Alturas: O Amor Presente”, há uma cativante e encantadora jornada pela roda-gigante iluminada no coração de Curitiba. Guiados pela narrativa de Joana, imersa em sua rotina e distante de seus afetos, somos incentivados a ponderar sobre o que é verdadeiramente significativo e a compreender o verdadeiro sentido do Natal.

Endereço: Rua XV de Novembro, 388

Horário: Dias 23, 24, 25 de novembro, às 20h15

Entrada: Gratuita

Árvore de Luz no Parque Barigui

A maior árvore de luz de Curitiba poderá ser vista no Parque Barigui. Com 22 metros de altura e 55 mil microlâmpadas coloridas, a estrutura equivale a um prédio de quase sete andares e foi presente do ParkShoppingBarigüi.

Endereço: Av. Cândido Hartmann, 2355 – Parque Municipal Barigui

Horário: De 22 de novembro a 07 de janeiro de 2024, a partir das 19h

Entrada: Gratuita

Cantatas na Defensoria

Na quinta (23), estreiam as cantatas nas janelas históricas do prédio da Defensoria Pública do Paraná, no Centro Histórico. O imóvel de 1898, localizado atrás da Catedral de Curitiba, será palco de apresentações que se repetirão na sexta-feira (24), no mesmo horário.

Endereço: R. José Bonifácio, 66 – Centro

Horário: 23 e 24 de novembro, às 18h

Entrada: Gratuita

Árvore da Volvo na rotatória do Centro Cívico

Foto: Daniel Castellano/Arquivo/SMCS

A Árvore da Volvo, na rotatória do Centro Cívico, é outra atração natalina, iluminando a região com seus 18 metros de altura. Durante a temporada natalina, ela ocupa o lugar da escultura “Luar do Sertão”, uma onça em tamanho natural, obra do artista paranista João Turin.

Carrossel Mueller no Passeio Público

O carrossel Mueller no Passeio Público começa nesta quinta-feira (23) e vai até 7 de janeiro. Ele está posicionado na entrada das Ruas Carlos Cavalcanti e Presidente Faria, em frente à Ilha dos Poetas, que a partir da semana que vem vira palco para o espetáculo natalino sobre o nascimento de Jesus Cristo.

Endereço: R. Presidente Carlos Cavalcanti, s/n – Centro

Horário: De 23 de novembro a 07 de janeiro de 2024. Segunda a Sexta, das 14h às 21h; Sábados e Domingos, das 10h às 21h; 24/12 e 31/12, das 10h às 16h.

Entrada: Gratuita

Roda Gigante no Calçadão da Rua XV

Foto: José Fernando Ogura/SMCS

A roda-gigante terá 20 metros de altura e com uma vista da Rua XV decorada. Com 16 cabines, cada uma com capacidade para até quatro pessoas, a estrutura está localizada no calçadão, próximo à Praça Osório e ao lado da tradicional Feirinha de Natal.

Endereço: Fica no calçadão da Rua XV de Novembro, próximo à Praça Osório

Horário: Quinta (23), das 21h às 22h; Sexta (24), das 15h às 19h; de 26/11 a 23/12 (terça a domingo), das 15h às 20h.

Entrada: Gratuita

