A menos de 40 dias para o Natal, os shoppings de Curitiba já se preparam para as vendas do final do ano e realizam as promoções de brindes e sorteios típicos dessa época. Para você ficar por dentro, a Tribuna do Paraná fez uma lista com as campanhas já divulgadas dos principais shoppings da cidade. Confira:

Shopping Cidade

O Shopping Cidade, no Hauer, realiza a promoção Natal Premiado, válida até 31 de dezembro. Para participar, o cliente deve realizar compras nas lojas participantes e gastar no mínimo R$ 50 para receber um cupom e concorrer a uma Hyundai Creta. O sorteio será realizado no dia 10 de janeiro de 2024. Todos os detalhes estão no regulamento da promoção.

Shopping Curitiba

No Shopping Curitiba, no Centro, a cada R$ 350 em compras nas lojas participantes da promoção, o cliente pode trocar por um cupom para concorrer no sorteio de um carro elétrico BYD Dolphin. Quem doar dois quilos de alimento não perecível tem direito a cinco cupons extras. A promoção é válida até 31 de dezembro.

Shopping Estação

A promoção de fim de ano do Shopping Estação, no Rebouças, é o sorteio de um Jeep Renegade. A cada R$ 250 em compras, o cliente ganha um cupom para participar. A promoção vai até o dia 31 de dezembro e o sorteio será realizado no dia 5 de janeiro de 2024. O regulamento completo está no site do shopping.

Shopping Estação sorteia Jeep Renegade. Foto: Divulgação

Jockey Plaza Shopping

No Jockey Plaza Shopping, no Tarumã, a cada R$ 300 em compras, os clientes concorrem a um Corolla Cross Hybrid. Já quem gastar R$ 600 em compras, também ganha um panetone exclusivo Havanna.

Para participar, basta somar notas de compras nas lojas participantes e realizar a troca dos cupons no posto da promoção, localizado no piso L2. O cadastro das notas pode ser realizado também pelo aplicativo PODI. A promoção vai até 8 de janeiro de 2024.

Shopping Mueller

A promoção de Natal do Shopping Mueller, no Centro Cívico, é a seguinte: a cada R$ 600 em compras o cliente recebe um número da sorte para concorrer ao sorteio de uma BMX X1. Para concorrer ao carro, as notas fiscais podem ser trocadas até o dia 2 de janeiro de 2024.

Já a cada R$ 800 em compras, os clientes podem receber um brinde que é um calendário feito em uma parceria entre o Shopping Mueller e a Kopenhagen. São 24 janelinhas recheadas com os chocolates da marca. A entrega do brinde vai até 30 de novembro ou enquanto durarem os estoques.

Calendário do Advento Mueller. Foto: Divulgação/Kelly Knevels

Shopping Palladium

Localizado no Portão, o Shopping Palladium vai sortear um Kia Sportage. Quem quiser participar deve gastar no mínimo R$ 300 em compras para ganhar um cupom.

O Palladium também realiza a Campanha Compre e Ganhe. Nessa promoção, a cada R$ 650 em compras, o cliente pode escolher um entre cinco kits da coleção de jogo de jantar.

Para retirar o presente e trocar os cupons para concorrer ao carro, basta cadastrar as notas fiscais em nosso Posto de Trocas ou pelo aplicativo oficial do shopping, o Podi App. As notas valem até 14 de janeiro de 2024.

Park Shopping Barigui

O Park Shopping Barigui, no Mossunguê, vai sortear dois carros da marca BYD Tan Elétricos. Para concorrer e ganhar um número da sorte, é necessário gastar R$ 500 em compras. O regulamento da promoção está completo no site.

Além do sorteio dos carros, quem gastar R$ 700 até o dia 31 de dezembro ganha um panettone Lindt.

Park Shopping Boulevard

No Park Shopping Boulevard, no Xaxim, a cada R$ 300 em compras nas lojas, quiosques e estabelecimentos de alimentação, o cliente ganha um número da sorte para concorrer a 50 vales-compras no valor de R$ 1 mil cada.

As notas fiscais podem ser cadastradas até 2 de janeiro de 2024, no balcão de atendimento próximo à entrada B ou pelo aplicativo Prizor CRMALL. O sorteio será no dia 6 de janeiro de 2024.

