Papai Noel dos Correios: campanha já começou; veja como participar

A campanha Papai Noel dos Correios já começou! Há mais de 30 anos, os empregados dos Correios, comovidos com as cartinhas em letrinhas recém-aprendidas ou transformadas em desenhos coloridos que chegavam até a empresa, decidiram tirar esses sonhos do papel. Nascia aí uma das campanhas de solidariedade mais queridas do país.

A ação ganhou forma, se espalhou e hoje une a empresa e a população em uma grande corrente de amor e generosidade. Além das cartinhas das crianças, desde 2010, alunos de escolas públicas são convidados a também expressarem seus desejos ao Papai Noel.

O período para o recebimento das cartinhas de Natal é do dia 7 de novembro até 8 de dezembro. Para adotar cartas, do dia 7 de novembro a 8 de dezembro. As entregas dos presentes também segue o mesmo período, de 7 de novembro a 8 de dezembro.

Como participar?

Para participar da campanha na adoção de cartinhas. você tem duas opções:

Digital: acesse o blog da campanha clicando em “Adoção On-line” e escolha até 50 cartas. Informe seus dados (nome, telefone e e-mail) para registro da adoção no sistema informacional da campanha.

Física: retire uma cartinha em uma das agências participantes, você pode encontrar essas agências no blog da campanha.

Há limite de cartas para adoção?

Sim. A quantidade limite para adoção on-line é de 50 cartas. Para a adoção de uma quantidade maior de cartas é só clicar aqui. O padrinho é responsável pelas cartas que adotar. Lembramos que uma desistência e não devolução da cartas impede que a carta seja adotada por outro padrinho.

Posso desistir de alguma carta adotada?

Sim, você poderá cancelar suas adoções, a qualquer momento, dentro do período de campanha na internet. Acesse a sua conta (Minhas Cartas) e selecione a opção “DEVOLVER”, que fica abaixo da imagem da carta. Tanto o cancelamento quanto a troca das cartas são permitidos.

Eu poderei escrever uma carta para a criança?

Não. Como forma de proteger a criança e a sua privacidade, os Correios, em atendimento à recomendação do Ministério Público e a Lei Geral de Dados para menores de 16 anos, não divulga os dados de localização da criança.

Como faço para entregar o presente?

A entrega dos presentes deve ser realizada apenas nas agências participantes e locais definidos em cada estado. Você pode encontrar o ponto de entrega de presentes mais perto de você em nosso BLOG. Consulte aqui a unidade mais próxima na sua localidade.

Há alguma recomendação de acondicionamento de presente?

Sim, as principais recomendações são:

Caso o brinquedo seja frágil: acondicione-o de forma adequada, utilizando caixa, e escreva “Frágil” no pacote; Bicicletas devem ser entregues, preferencialmente, em caixas; IMPORTANTE: Para identificação do presente, afixar o cabeçalho da carta no presente com o campo reservado ao padrinho devidamente preenchido. O número da carta na embalagem do presentes identificará a carta adotada.

