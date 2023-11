Carrossel do Passeio Público já tem data para inaugurar nesta temporada de Natal

O carrossel do Passeio Público está de volta para alegrar mais um Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais. O brinquedo foi instalado nesta terça-feira (14) por equipes contratadas pelo Shopping Mueller, patrocinador das atrações no parque mais antigo da cidade. A atração gratuita começará a funcionar no dia 22 de novembro, às 19h30, data de abertura do Natal de Curitiba.

Com 38 lugares – quatro xícaras malucas e 34 cavalinhos -, o carrossel é destinado a crianças até 12 anos de idade. Conta com acessibilidade para que as crianças com dificuldade de locomoção também possam brincar. Os pequenos de até 8 anos devem estar acompanhados de um responsável, proporcionando um programa para toda a família.

Esta não é a única atração do Passeio Público. A decoração do local contará com uma grande bola de Natal iluminada, com cerca de quatro metros de altura, e uma árvore natalina. Ambas serão instaladas nos próximos dias. Além disso, os portais de entrada do parque também receberão uma iluminação especial, criando uma atmosfera festiva.

Espetáculo de quinta a domingo

Além do carrossel e da decoração, a programação natalina do Passeio Público será enriquecida com as encenações do Auto de Adoração dos Reis Magos, na Ilha da Ilusão. As sessões começam em 30 de novembro. A cada quinta, sexta, sábado e domingo, sempre às 19h30, atores e cantores apresentarão a história da chegada dos reis magos à manjedoura, onde Maria e José cuidam do recém-nascido Menino Jesus.

