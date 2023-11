Erosão abre buraco próximo a Rua General Mário Tourinho, em Curitiba

Um buraco na Rua Abraão Lerner, no bairro Campina do Siqueira, em Curitiba, faz com que motoristas sejam obrigados a utilizar apenas uma faixa da via. O local está sinalizado por barreiras e faixas, impedindo o acesso de veículos e pedestres.

A Abrão Lerner é um rua pequena no Campina do Siqueira, mas que desemboca em uma área da movimentada na General Mário Tourinho. Não se sabe o motivo que o buraco foi aberto, mas devido a chuvarada de outubro e começo de novembro, erosões foram notadas em vários pontos de Curitiba.

LEIA TAMBÉM:

>> Obra de grande porte repara erosão em rua importante de Curitiba

>> Vereadores de Curitiba aprovam aumento de R$ 1 mil nos próprios salários

Por ser feriado de 15 de Novembro, não há expediente na prefeitura. Com o buraco sinalizado, a tendência que o local venha a ser recuperado nos próximos dias. Existe a possibilidade que o trabalho venha a ser realizado por uma equipe da Sanepar, responsável pelas galerias pluviais da cidade.

Erosão provoca buraco no Centro Cívico

No dia 7 de novembro a reportagem da Tribuna flagrou um buraco grande no asfalto da Rua Senador Xavier da Silva, quase esquina com a Rua Mateus Leme, no Centro Cívico.

O reparo aconteceu horas depois da publicação da reportagem, que apontou o problema no asfalto em uma das regiões mais movimentadas da cidade. Equipes da Sanepar colocaram terra na parte que sofreu erosão e cobriram o trecho danificado com asfalto.

Você já viu essas??

Made in Brazil Erro nos EUA desencadeia crise mundial sobre “paternidade” do brigadeiro Amigo Fiel Cuidado com as patinhas dos seus cães nos dias mais quentes Lançamento Flagramos o Kardian, novo SUV da Renault, nas ruas de Curitiba