Vereadores de Curitiba aprovam aumento de R$ 1 mil nos próprios salários

Na terça-feira (14), os vereadores da Câmara Municipal Curitiba (CMC) aprovaram, em primeiro turno, a recomposição inflacionária de 5,19% para o funcionalismo da capital. Na mesma sessão, aprovaram um aumento de R$ 1 mil nos próprios salários. Caso venha a ser novamente aprovado e sancionado pelo prefeito Rafael Greca, o reajuste eleva os vencimentos dos vereadores a R$ 19 mil por mês.

O reajuste será dado aos servidores públicos, agentes políticos, aposentados, pensionistas e conselheiros tutelares, correspondendo à inflação oficial aferida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) referente ao período de outubro de 2022 a setembro de 2023.

+ Veja mais: Obra de grande porte repara erosão em rua importante de Curitiba

Segundo o vereador Tico Kuzma (PSD), 2023 foi um ano importante para a Casa de Leis, devido a aumento nos benefícios para grande parte da população. “O ano de 2023 foi importante, porque conseguimos aprovar os novos planos de carreira, dobrar o valor do vale-alimentação e conceder a reposição da inflação dos servidores públicos de Curitiba”, comemorou Tico Kuzma.

O reajuste aos vereadores de Curitiba está previsto no texto do projeto de lei, no mesmo percentual concedido aos agentes políticos do Executivo. Atualmente, o subsídio mensal bruto dos vereadores é de R$ 18.649,10. Descontados os valores relativos à previdência e ao Imposto de Renda, o total líquido é de R$ 13.754,55, podendo ocorrer variações conforme os descontos do INSS. Aplicados os 5,19%, o valor bruto passará a ser de R$ 19.617.

+ Leia também: Obra gigante para implantação do Novo Inter 2 começou

Já o presidente da Casa, o vereador Marcelo Fachinello (PODE), é o único vereador com vencimento superior aos demais, o subsídio do presidente da CMC passará de R$ 18,9 mil para R$ 19,9 mil. De acordo com a CMC, ambos os pagamentos estão abaixo do teto legal, que seria de R$ 23,1 mil (75% da remuneração de um deputado estadual).

Com o feriado da Proclamação da República nesta quarta-feira (15), a votação em segundo turno acontecerá na próxima segunda-feira (20).

Você já viu essas??

Made in Brazil Erro nos EUA desencadeia crise mundial sobre “paternidade” do brigadeiro Amigo Fiel Cuidado com as patinhas dos seus cães nos dias mais quentes Lançamento Flagramos o Kardian, novo SUV da Renault, nas ruas de Curitiba