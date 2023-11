Obra de grande porte repara erosão em rua importante de Curitiba

Está programada para esta sexta-feira (17) a conclusão da primeira etapa da obra emergencial para recuperar uma erosão de grande porte na Rua Lodovico Geronazzo, no Boa Vista, em Curitiba. Os serviços começaram em 23 de outubro após as fortes chuvas do período afetarem o sistema de drenagem da via.

Os trabalhos em andamento são para implantação de um novo poço de visita com tubulação armada e maior capacidade para ampliar o sistema de drenagem local.

Serão finalizados agora os serviços de implantação da nova galeria de águas pluviais e a pavimentação do asfalto. Com isso a via será desbloqueada ao trânsito. Nas semanas seguintes serão implantados o meio-fio, a calçada que foi danificada e o muro e gradil de uma das edificações da via.

“Reforçamos as equipes de trabalho pelos bairros para reestabelecer o mais rápido possível os problemas ocasionados pelo excesso de chuva do último mês, o outubro mais chuvoso dos últimos 26 anos da cidade”, diz o secretário municipal de Obras Públicas, Rodrigo Araújo Rodrigues.

Fundo de vale

Os tubos que formavam a antiga galeria de água pluvial, localizada em área de fundo de vale, se deslocaram. Devido à pressão da água da chuva, se romperam e encharcaram o solo, que cedeu e danificou o pavimento.

Antes de iniciar a intervenção, a Prefeitura de Curitiba precisou aguardar a Copel fazer a relocação de um poste que foi afetado pela erosão. Com a retirada do poste a obra para recomposição da drenagem começou.

Após o início dos trabalhos, novos episódios de chuvas fortes voltaram a causar problemas na via. A erosão atingiu 7,5 metros e profundidade e foi preciso aguardar pela estabilidade do tempo para trabalhar no local, com uso de retroescavadeiras.

A nova galeria já foi implantada e falta agora a concretagem da lage para finalizar o poço de visita.

