Obra gigante para implantação do Novo Inter 2 começou

A Prefeitura de Curitiba deu início, nesta semana, às primeiras obras de infraestrutura viária do Novo Inter 2, com intervenções em ruas dos bairros Fanny, Tarumã e Capão da Imbuia. As obras pertencem aos lotes 2 e 4 do Programa de Aumento de Velocidade e Capacidade do Inter 2, que visa à evolução da Rede Integrada de Transporte da cidade a partir da melhoria da infraestrutura viária.

O Novo Inter 2 é a plataforma de entrada dos ônibus elétricos na Rede Integrada de Transporte (RIT).

Os serviços começaram com a implantação de novos sistemas de drenagem nas ruas Major Vicente de Castro, no bairro Fanny, e Osmário de Lima e 21 de Junho, no Capão da Imbuia. As obras vão mudar o perfil das principais vias locais e dar suporte ao trânsito e ao deslocamento do transporte coletivo.

Nesses locais, as equipes trabalham na escavação, substituição de tubos coletores de águas pluviais e implantação de novas galerias de passagem. Os serviços precedem as obras de pavimentação das vias.

Lote 2 – Fanny, Xaxim e Capão Raso

As obras do Lote 2 (pacote 1) abrangem a readequação viária de mais de 5,7 mil metros em cinco ruas nos bairros Fanny, Xaxim e Capão Raso, com o objetivo de dar suporte ao tráfego da Avenida Brasília. Serão contempladas as ruas Major Vicente de Castro e Maestro Francisco Antonello – que formarão um novo binário – e as ruas Andorinhas, Perdizes e Bôrtolo Gusso.

“Todas as ruas receberão obras de drenagem, terraplanagem, pavimentação, iluminação pública, paisagismo e implantação de novas calçadas, sinalização e infraestrutura de fibra ótica para dar suporte ao tráfego da Avenida Brasília”, explica o secretário municipal de Obras Públicas, Rodrigo Araújo Rodrigues.

Neste lote, as obras começaram na Rua Major Vicente de Castro, no trecho entre a Avenida Santa Bernadethe e a Rua Dr. Gastão Faria, no bairro Fanny, com os serviços de drenagem. Na sequência, a via receberá nova pavimentação de concreto (pavimento rígido) em 2.089 metros, entre a Avenida Brasília e a Rua Coronel Aníbal dos Santos.

As frentes de trabalho vão avançando continuamente, à medida que as etapas vão sendo concluídas nas vias. Na Rua Maestro Francisco Antonello, a requalificação do asfalto acontecerá no trecho de 2.130 metros entre a Avenida Brasília e a Rua Coronel Aníbal dos Santos.

Na Rua Andorinhas, as melhorias serão ao longo de 546 metros entre a Rua Perdizes e a Avenida Brasília. Na Rua Perdizes, serão requalificados 729 metros entre a Avenida Brasília e a Rua das Andorinhas. Nessas duas vias, os serviços de drenagem estão programados para acontecer nos próximos 20 dias, dependendo do tempo.

Na Rua Bôrtolo Gusso, o pavimento receberá manutenção em 229 metros, entre a Avenida Brasília e a Rua Delegado Naby Paraná.

Nesta etapa de obras, não há interdição das vias, mas o motorista deve reduzir a velocidade ao passar pelos pontos de intervenção. Os locais de obras estão sinalizados.

Lote 4 – Tarumã e Capão da Imbuia

As obras do Lote 4 abrangem cinco ruas dos bairros Tarumã e Capão da Imbuia. São 3,5 mil metros de infraestrutura viária completa, com drenagem, terraplanagem, pavimentação em concreto (pavimento rígido), iluminação pública, paisagismo e novas calçadas na Avenida Victor Ferreira do Amaral (Tarumã) e nas ruas Hayton da Silva Pereira, 21 de Junho, Osmário de Lima e Engenheiro Alberto Monteiro de Carvalho (Capão da Imbuia).

Já estão em andamento neste lote os serviços de drenagem na Rua Osmário de Lima, no cruzamento com a Paulo Kissula, em direção à Linha Verde, e no cruzamento das ruas 21 de Junho e Olga Balster. Neste ponto, estão em andamento outras intervenções para a implantação do binário Olga Balster/Nivaldo Braga.

O novo pavimento da Rua Osmário de Lima será ao longo de 1.329 metros, no trecho compreendido entre as ruas Nivaldo Braga e Paulo Kissula.

Na Rua 21 de Junho, entre a Olga Balster e Hayton da Silva Pereira, a nova pavimentação será numa extensão de 179 metros, enquanto na Hayton da Silva Pereira as melhorias serão de 697 metros, no trecho entre a Avenida Victor Ferreira do Amaral e a Rua Osmário de Lima.

A maior intervenção deste lote será na Avenida Victor Ferreira do Amaral, onde as obras estão programadas para iniciar em janeiro, para requalificar 3.866 metros, divididos entre as duas pistas, no trecho entre a Rua Dom Manuel da Silveira DElboux e a Rua Professor Eduardo Correia de Lima. Serão 1.990 metros de intervenção na pista da direita e outros 1.876 na pista da esquerda.

Na mesma região, há outra importante intervenção viária. A obra do Complexo Tarumã, iniciada em janeiro para no Viaduto da Avenida Victor Ferreira do Amaral e em 12 vias do entorno.

Moradores orientados

Os lotes de obras serão desenvolvidos em etapas, com avanço de novas frentes de serviço à medida que os trabalhos vão evoluindo. A previsão para a execução total das obras é de 18 meses.

Além de reuniões públicas realizadas pela equipe da Unidade Técnico Administrativa de Gerenciamento (Utag), ligada ao Ippuc, com os moradores e comerciantes da região antes do início das obras, os detalhes do projeto e os impactos durante o período de intervenção estão sendo apresentados pela equipe da Administração Regional Cajuru.

De porta em porta, os técnicos da regional explicam as fases de cada etapa. Dúvidas também podem ser sanadas diretamente na Administração Regional Cajuru.

As obras do Novo Inter 2 fazem parte do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Curitiba, que tem US$ 106,7 milhões em recursos financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para Aumento da Capacidade e Velocidade do Inter 2/Interbairros II, além de contrapartidas do município.

O Projeto Inter 2 vai promover melhorias nos 38 km do itinerário de duas das linhas mais carregadas da cidade, o Inter 2 e o Interbairros II. O impacto é direto na rotina de mais de 580 mil moradores de 28 bairros da capital e um total de 181 mil passageiros por dia útil.

