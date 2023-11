Bairros de Curitiba e de Fazenda Rio Grande e Araucária, na Região Metropolitana da capital, têm o abastecimento de água afetado nesta terça-feira (14), em função de um rompimento na rede da Sanepar.

De acordo com a empresa, o conserto foi concluído na noite de segunda-feira (13) e a normalização do fornecimento está prevista para ocorrer, de forma gradativa, até as 15h desta terça.

Bairros afetados

Araucária

Cachoeira

Campina da Barra

Costeira

Iguaçu

Tindiquera

Curitiba

Campo de Santana

Caximba

Tatuquara

Fazenda Rio Grande

Estados

Eucaliptos

Gralha Azul

Iguaçu

Nações

Santarém

Santa Terezinha

Hortência

Jardim Brasil

Jardim Itália

Parque Industrial

Uso racional

A orientação da companhia é para uso racional da água. Podem ficar sem água principalmente clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar. A Sanepar lembra que, de acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br

