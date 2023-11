O funk-rock do Red Hot Chili Peppers ecoou pelo Alto da Glória na noite desta última segunda-feira (13). Anthony Kiedis, Flea, John Frusciante e Chad Smith fizeram um show denso, enérgico, com alguns improvisos e caos sob medida. Os quatro músicos tocaram por aproximadamente 1h30 no Estádio Major Couto Pereira, sem muita conversa, sem muita interação com o público.

O que esperar de um show de rock? Integração da banda com o público? Um show aglutinado de sucessos de décadas? Técnica e habilidades dos músicos? Nesta última noite, o Red Hot entregou para quase 40 mil pessoas uma performance explosiva.

Depois do show de abertura da banda americana Irontom, Red Hot Chili Peppers iniciou o espetáculo minutos depois das 21 horas. O baixista irreverente Flea, vestindo saia – sua marca registrada, entra no palco fazendo parada de mão. Aos poucos, num som instrumental, cada músico participa da música.

Já então com todos reunidos, o primeiro hit da noite surge com os dedilhados de Flea: Around the World. Só então, Anthony Kiedis entra no palco. Por todo o estádio, a comoção foi geral.

Aliás, o público de Curitiba soube aproveitar a última noite. Não houve quem deixasse de cantar, de dançar, pular e vibrar com o som dos californianos. No setlist, sucessos consagrados, músicas novas, hits bem antigos como Suck My Kiss. De Scar Tissue a Universally Speaking. Teve muita boa música de fora do show e, claro, os fãs sabem que seria impossível uma lista com todas elas presentes.

Anthony Kiedis, com bota ortopédica na perna esquerda e joelheira na perna direita, pulou, dançou e vibrou. O vocalista, que durante meses vem se recuperando de seguidas lesões no tornozelo, também improvisou. Kiedis mudou de forma sutil o jeito de cantar algumas músicas. Flea, John e Chad mostraram nesta última noite que também podem inventar no palco.

Havia um Red Hot Chili Peppers no palco e há outros nas gravações, em cada álbum, em cada encarte. Kiedis pode fazer o que quisesse: recitar ou cantar. Tanto faz, a autenticidade dele estava ali.

Autenticidade de anos, décadas. Com o calor da última noite, parte dos rapazes que estavam no estádio quiseram seguir o ídolo e ficaram sem camisa. Foram dezenas de guitarras tocadas no ar, linhas de baixo dedilhadas na imaginação. A cerveja aliviou o calor e deu energia para o público – muitos chegaram ao estádio no começo da tarde.

By the Way encerrou o show lindamente. A turma toda vibrou e entrou em êxtase com o sucesso consagrado do álbum homônimo de 2002. Com a saída da banda do palco, um coro invadiu o Couto exigindo bis.

Os californianos encerraram a grande noite com Give it Away. Depois da performance explosiva, Kieds agradeceu de forma tímida o público com apenas um “obrigado”. Flea, mais receptivo, disse que todos os fãs moravam no coração deles. John acenou e também agradeceu. Chad Smith foi o último a sair do palco. Distribuiu baquetas e demonstrou simpatia.

