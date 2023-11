Evento inédito reúne mais de 20 designers no MON em dezembro

Um evento inédito, que transcende a mostra de produtos e se torna uma celebração da criatividade, inovação e expressão artística, agitará a cidade de Curitiba no dia 9 de dezembro. A exposição ÔDA: A vida que queremos construir acontecerá no vão livre do Museu Oscar Niemeyer (MON) e reunirá mais de 20 designers e estúdios nacionais com suas criações que envolvem ancestralidade, soluções provenientes da natureza, além da intersecção entre design e manualidades.

Idealizado pela ÔDA Design, marca que valoriza trabalhos autorais brasileiros com história e significado, e produzido pela empresária Ticiana Martinez, proprietária da ÔDA, e pela artista e designer Ana Penso, o evento inspirado nas principais iniciativas nacionais, e chancelado pelo Ministério da Cultura, contará com expografia contemporânea, assinada pela SOLO Arquitetos, que visa a apresentação para apreciação e venda dos produtos de design.

LEIA TAMBÉM:

>> Festival de Teatro de Curitiba 2024: data confirmada e mais de 300 espetáculos

>> Cinco museus pouco conhecidos em Curitiba para conhecer

Além disso, o evento reservou uma área para celebrar a memória do arquiteto e urbanista Jaime Lerner, que também enveredou pelo design em seus últimos anos de vida e criou com a arquiteta Samira Barakat, a Jaime Lerner Design, que apresenta uma linha de mobiliário em chapas de aço. A exposição apresentará, ainda, quatro palestras com expoentes do segmento, entre eles a filósofa Lúcia Helena Galvão e o curador Waldick Jatobá, trazendo assuntos que tangem o design-arte e contemplam as mudanças que precisamos realizar para chegarmos mais perto da “vida que queremos construir”.

Ana Penso e Ticiane Martinez. Foto: Anderson Angélico / divulgação.

“Em um cenário disruptivo reuniremos pessoas interessadas em evolução. Entendemos que estamos criando um novo ponto de partida em Curitiba para ampliarmos nossos horizontes sobre o design. Estamos de mãos dadas com talentos que acreditamos e pessoas que podem nos conduzir a outro patamar de cultura. Entendemos que este evento é sobre formação de público e plateia. É sobre sermos melhores em diversos aspectos culturais”, explica Ticiana.

“O público terá a chance de interagir com os designers, conhecer as histórias por trás de suas criações e entender a inspiração que impulsiona seu trabalho. Essa conexão humana acrescenta uma dimensão emocional e enriquecedora à exposição, permitindo que os visitantes apreciem as obras de uma maneira ainda mais profunda”, completa Ana.

Curadoria assistida

O cuidado com os itens que serão expostos no evento, tanto as peças de coleções vigentes, como lançamentos e, até mesmo o que está sendo produzido sob medida para participar da exposição foi previamente avaliado pela dupla de curadoras. Segundo Ticiana, o trabalho realizado individualmente com cada designer aproxima o criador da temática do projeto. “O engajamento com o processo faz parte da beleza do evento. Não estamos focando apenas no resultado final”, sublinha a empresária. Para Ana, a curadoria assistida tem relação com zelo, atenção e cuidado. “Estamos pavimentando um caminho juntos e os frutos desse percurso certamente extrapolam o que colheremos no dia 09. Essa data significa apenas o começo da jornada”, completa a designer.

Todos os objetos expostos na Mostra poderão ser adquiridos pelos visitantes, uma oportunidade única de mergulhar em um acervo composto por diversidade de estilos, técnicas e conceitos. São peças que vão desde mobiliários com assinatura brasileira até adornos de decoração com a essência de seus autores.

Contrapartida Social

A fim de oferecer atenção diferenciada ao público infantil, as produtoras do evento criaram uma agenda especial para compartilhar noções de design com crianças de 9 a 10 anos, estudantes de duas escolas públicas na cidade de Araucária, sede da Berneck, uma das patrocinadoras do evento. As aulas, ministradas por Ana Penso, foram realizadas no mês de outubro. “Se fazer presente na esfera educacional é tão importante quanto impactar a sociedade em aspectos sociais e de sustentabilidade”, avalia Ticiana.

Pensando em contribuir com outros públicos e deixar um legado, a organização do evento definiu que a renda obtida com a venda dos produtos dos expositores, além da linha exclusiva do evento, como as ecobags e as camisetas, terão 5% do total revertido para o Hospital Pequeno Príncipe. Além disso, parte do mobiliário especialmente confeccionado para compor a expografia do evento será reaproveitada para a segunda edição, agendada para 2024.

ÔDA: A vida que queremos construir é um evento da Ôda Design, apresentado pelo Governo Federal, Ministério da Cultura, e tem patrocínio da Berneck e Tintas Verginia, com apoio do Museu Oscar Niemeyer, Michelangelo Mármores do Brasil, Amira Cabral, Momenttum, Imagem Brasil, UpGrade Rental, REVEEV, Artesian, Jungle Filmes e VERSO THT Comunicação Arte.

Serviço

Exposição ÔDA: A vida que queremos construir

Quando: 9 de dezembro de 2023, sábado;

Onde: Museu Oscar Niemeyer (MON) – vão livre;

Horário: das 10h às 20h;

Bilheteria: entrada gratuita.

Você já viu essas??

Made in Brazil Erro nos EUA desencadeia crise mundial sobre “paternidade” do brigadeiro Amigo Fiel Cuidado com as patinhas dos seus cães nos dias mais quentes Lançamento Flagramos o Kardian, novo SUV da Renault, nas ruas de Curitiba