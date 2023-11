Festival de Teatro de Curitiba 2024: data confirmada e mais de 300 espetáculos

Faltam menos de cinco meses para Curitiba receber a 32ª edição do Festival de Curitiba. A produção divulgou, nesta quarta-feira (08), as datas que receberão os mais de 300 espetáculos nas diferentes mostras, eventos e atividades culturais. A 32ª edição ocorrerá de 25 de março até 7 de abril, ocupando dezenas de teatros, espaços culturais, praças e ruas de Curitiba e Região Metropolitana. O evento, que é o maior fomentador e catalisador da economia criativa de Curitiba, também promete trazer novidades.

Segundo Fabíula Passini, que dirige o Festival de Curitiba ao lado de Leandro Knopfholz, os preparativos já estão a todo vapor, com alguns espetáculos já pré-selecionados pela curadoria, que é formada pelo segundo ano pela produtora, gestora cultural e pesquisadora Daniele Sampaio; a atriz, dramaturga e produtora Giovana Soar e o professor de Filosofia, crítico e dramaturgo Patrick Pessoa.

“Já estamos programando alguns dos espetáculos da Mostra Lucia Camargo, que deverá ter novidades no próximo ano, além de toda a programação, com a abertura dos cadastros do Fringe, os humoristas do Risorama, as atrações do MishMash, as ações do Programa Guritiba e alguns dos chefs e restaurantes do Gastronomix. Será uma edição memorável na história do Festival de Curitiba”, explica Fabíula.

Fringe abre os cadastros para a edição de 2024

O Fringe, mostra democrática que se destaca por ser uma vitrine das artes cênicas no Brasil, também anuncia a abertura dos cadastros das companhias e dos grupos interessados em fazer parte da programação do Festival de Curitiba. As inscrições iniciam na próxima sexta-feira (10) e serão feitas por etapas, com datas específicas para cada formato de apresentação.

De 10 de novembro até 10 de dezembro, ficarão abertos os cadastros para as produtoras, grupos ou instituições que queiram se apresentar dentro dos formatos “Mostras” e “Espetáculos de Rua”. Em “Mostras” é necessário no mínimo cinco espetáculos e outras atividades identificadas por um conceito ou tema que destaque trabalhos de linguagens ou linhas de pesquisas semelhantes. Já em “Espetáculos de Rua”, as apresentações ocorrerão em logradouros públicos de Curitiba e Região Metropolitana, programados e produzidos pelo Fringe. A programação é concebida em blocos de quatro dias de apresentações.

Para os interessados em participar do Fringe dentro do “Circuito Independente”, com suas programações próprias em espaços culturais de Curitiba e região, os cadastros ocorrerão de 15 de dezembro até 14 de janeiro. Os formulários para os cadastros estarão disponíveis no site oficial do Fringe, dentro de cada período específico, pelo www.fringe.com.br.

“Manteremos a mesma configuração da edição do ano passado, com os três formatos de apresentações, que foi bem aceito pelas companhias e, principalmente, pelo público. O Fringe dentro da 32ª edição do Festival de Curitiba, além de ser a vitrine das artes cênicas do país, promete ser um impulsionador de encontros, de trocas, de vivências e experiências. Além da abertura dos cadastros, já estamos conduzindo parte da programação do ano que vem, como a Rodada de Conexões, que foi um sucesso na edição passada, promovendo contatos e intercâmbios entre companhias, curadores e programadores nacionais, pitchs e visitas técnicas à grupos curitibanos”, explica Priscila de Morais, coordenadora do Fringe.

Para saber mais, acesse as redes sociais oficiais, pelos perfis no Instagram @festivaldecuritiba e @fringecuritiba, ou ainda, pelos sites www.festivaldecuritiba.com.br e www.fringe.com.br



