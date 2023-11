SJP BBQ Churras Festival terá mestres churrasqueiros e preços acessíveis

São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, será a “capital do churrasco” nesta sexta (10), sábado (11) e domingo (12). O 1º SJP BBQ Churras Festival vai reunir os melhores churrasqueiros da região, que vão oferecer aos visitantes 20 estações de trabalho com diversas técnicas de preparo do churrasco, a verdadeira paixão nacional.

Uma promoção da Prefeitura de São José dos Pinhais, com apoio do Departamento de Cultura e sob a curadoria do mestre churrasqueiro Douglas Pulpero, dono do Restaurante Pulperiano, o evento terá entrada gratuita e preços acessíveis. Quem for até o local vai encontrar um ambiente familiar, muita música e diversas atrações, em três dias de festa no Parque do Vinho.

“Acima de tudo será um ambiente pra família. O pessoal vai conhecer o que é um festival de churrasco, conhecer várias técnicas e apreciar a comida a preços acessíveis, de R$ 15 a R$ 25. Haverá boa música os três dias de festa e todos estão convidados a vir até São José dos Pinhais para curtir essa experiência única”, resumiu Douglas Púlpero.

Os profissionais convidados vão oferecer aos visitantes carnes de boi, frango, codorna, porco, carneiro, assadas de diversas formas: no pitsmoker (carne defumada), em fogo de chão, na parrilla, no varal e até no buraco. A chef Tati Rodrigues, dona da Chácara das Vaquinhas (eleita a melhor costela de chão do Prêmio Bom Gourmet) vai participar com duas estações: uma com acompanhamentos vegetarianos e outra com o famoso carneiro no buraco.

“Fiquei muito feliz de participar do Festival, ainda mais com o carneiro no buraco, um prato que apresentei este semestre na Chácara e está fazendo muito sucesso”, disse à Tribuna. O Carneiro no Buraco é, preparado com legumes e frutas, cozido por sete horas, até quase desmanchar.

Especialistas e atrações

Carneiro no Buraco. Foto: Divulgação

Além do curador e mestre churrasqueiro Douglas Pulpero e da chefe Tati Rodrigues, das Chácara das Vaquinhas, vários especialistas em churrasco estarão presentes, entre eles o masterchef Will Peters.

O chope esta garantido com a presença das cervejarias Brux e Nut Bier. Também estará à disposição dos visitantes uma “estação” de drinks, além de vinícolas do Caminho do Vinho.

Além da gastronomia, o evento contará com diversas atrações musicais para todos os públicos e gostos, do gaúcho ao sertanejo. Sábado está confirmado o show nacional com o gaúcho João Luiz Correa.

Na sexta o festival estará aberto das 18h às 22h, no sábado das 11h às 22h e no domingo das 11h às 20h. Rua Júlio César Setenareski, 150, Colônia Mergulhão, São José dos Pinhais.

Confira todas as estações confirmadas:

Estação Pulperiando Costela Fogo de chão com Carreteiro

Estação Chef Maria Fernanda Cordeiro Patagônico com legumes Braseados

Estação Thamara – X Costela

Estação Chef Ale Mocelin – Burger de Picanha

Estação Chef Calixto – Codorna no Varal com Polenta

Estacao Chef Tati Rodrigues – Vegetariano Legumes e frutas Parrilla

Estação Chacara das Vaquinhas – Carneiro no Buraco

Estação Chef Miriam – Yakisoba Defumado

Estação Nut Bier – Sanduba chitaki com Mignon

Estação El Gauchito – Choripam

Estacao La Kombi – Pulled Pork

Estação chef Rodrigo – Costelinha Bbq com batata ao murro

Estacao Gonzalo – Empanadas Argentinas com molho chumichurri

Estação Chef Bruno Cordeiro – Porco a Paraguaia

Estacao Alemão Parrilla – Fraldinha e Chorizo com batata Chips

Estação Taqueria – Master Chef Will Peters, Tacos

Estação Mr Boss – Brisket com Cabonata defumada

Estação Cozinha Rústica – Risoto e Maionese de Aipim

Estação Chopp Brux

Estação Cervejaria Nut Bier

Estação Dos Polaco Drinks

Estação Caminho do Vinho

