Festival do Pão com Bolinho: veja fotos e descrições dos 54 sanduíches

Começa nesta quarta-feira (8) e vai até o próximo dia 28 de novembro a 19ª edição do Festival do Pão com Bolinho de Curitiba. O evento completou 10 anos em 2023, assim como o seu organizador, a plataforma de gastronomia Curitiba Honesta. Dessa vez serão 54 estabelecimentos, entre bares, botecos e restaurantes de Curitiba, servindo o tradicional sanduíche ao preço fixo de R$ 22.

Nesta edição o festival terá uma novidade: os bares poderão oferecer combos de sanduíche e drinks. “Ao longo de todas essas edições do festival, o pão com bolinho deixou de ser um sanduba muito simples para virar o sanduíche mais vendido dos bares de Curitiba, nas mais diversas versões”, observa Sérgio Medeiros, idealizador da Curitiba Honesta.

Os participantes estão trazendo receitas exclusivas para o evento. Tem sanduíche com bolinho de peixe, com bolinho de costela, de carne bovina pura ou mista com outras proteínas, linguiça Blumenau, carne suína e também opções vegetarianas e veganas. Para deixar tudo mais gostoso, complementos como queijos (minas, muçarela, provolone, cheddar), bacon, maionese artesanal, cheiro verde, geleia de pimenta, entre outros.

A oferta de combos com drinks é opcional e custará R$ 20 a mais no valor do festival. As opções vão de clássicos como negroni e gin tônica até caipirinhas de vários sabores e sugestões autorais.

Confira a lista de participantes abaixo, com fotos e descrições de todos os pratos!

A Ostra Bêbada

Foto: Divulgação / Gean Cavalheiro

Bolinho de peixe, molho tártaro especial da casa, alface e cebolinha verde servido no pão francês. Drink : “Maracutaia” (maracujá, cataia, Steinhaeger Honig Doble W e açúcar).

Endereço: Rua Ermelino de Leão, 95 – Centro. Funcionamento e Horário: Terça a sábado das 11 às 23h. Domingo das 11h às 17h. @aostrabebada

Armazém Santa Ana

Foto: Divulgação / Gean Cavalheiro

Bolinho de carne bovina e linguiça Blumenau, queijo alemão, cheiro verde, servido no pão brioche. Acompanhado de maionese de alho da casa. Drink: “Caipirinha de limão” (limão, Steinhaeger Doble W, açúcar).

Endereço: Rua Senador Salgado Filho 4460 – Uberaba Funcionamento e Horário: Segunda a quarta das 14h às 22h. Quinta e sexta das 14h às 22h30. Sábado das 12h às 21h30. @armazem_santa_ana

Barbaran

Foto: Divulgação / Gean Cavalheiro

Bolinho de carne bovina, copa lombo defumado, queijo provolone, queijo prato, queijo muçarela, alface americana e molho barbecue, servido no pão francês. Drink : “Moranjito Steinhaeger” (Steinhaeger Doble W ou Steinhaeger Honig Doble W, soda limonada, morango e folhas de hortelã)

Endereço: Al. Augusto Stellfeld, 799 – Centro Funcionamento e Horário: Terça a quinta das 18h às 23h30. Sexta das 17h30 à 0h. Sábado 12h à 0h. Domingo das 16h às 22h. @barbaran_ucrania

Baroneza

Foto: Divulgação / Gean Cavalheiro

Bolinho de carne bovina, queijo muçarela, alface, tomate, servido no pão francês. Acompanha batatas fritas. Drink: “ Negroni” (Steinhaeger Doble W, licor Haeger Krauter Doble W, Rot Bitter Doble W e laranja).

Endereço: Rua Conselheiro Carrão 279, Juvevê Funcionamento e Horário: Segunda a sábado das 07h às 20h. Domingo das 08h às 20h. @barbaroneza

Bom Scotch

Foto: Divulgação / Gean Cavalheiro

Bolinho de carne bovina, bacon, queijo muçarela, maionese caseira, alface, servido no pão cervejinha. Acompanhado de batatas fritas. Drink: “Gin Citrus” (gin Doble W, citrus e canela)

Endereço: Rua Morretes, 347 – Agua Verde Funcionamento e Horário: Terça a sexta das 17h à 01h. Sábado das 12h à 01h. Domingo e feriado 16h à 0h. @bomscotch

Boteco da Ordem

Foto: Divulgação / Gean Cavalheiro

Bolinho de costela, maionese de alho, cebola crispy, servido no pão d´agua. Acompanhado de vinagrete da casa. Drink : Steinpepper (drink flambado de Steinhaeger Doble W de canela com pimenta, absinto, limão, xarope de cranberry e soda).

Endereço: Rua Jaime Reis 12 – Largo da Ordem Funcionamento e Horário: Todos os dias das 17h às 23h. @botecodaordem

Boteco do Batista

Foto: Divulgação / Gean Cavalheiro

Quatro unidades de bolinho de carne bovina, maionese gourmet, queijo gruyer gratinado, cebolinha verde, servido no pão francês. Acompanha maionese artesanal de alho. Drink : Submarino (pint de pilsen da Allright + shot de Steinhaeger Doble W).

Endereço: Rua Prof. João Falarz, 265 – Orleans Funcionamento e Horário: Terça a sábado das 18h às 0h. @botecodobatista

Bastards – Bar Fábrica

Foto: Divulgação / Gean Cavalheiro

Bolinho de blend de carne suína e bovina (copa lombo e patinho) empanado em farinha panko, cebola crocante, queijo muçarela, maionese da casa, cebolinha, servido no pão crocante.

Endereço: Rua Comendador Lustoza de Andrade 69 – Centro Cívico Funcionamento e Horário: Terça a quinta das 12h às 23h. Sexta e Sábado das 12h à 0h. Domingo das 12h às 22h30. @bardafabricabastards

Burger Beast

Produto do Festival: Bolinho bovino de Angus empanado no fubá e panko, cebola crispy, sunomono, maionese artesanal de manjericão e mostarda escura servido no pão brioche.

Endereços: Loja Arena: Rua Brasílio Itiberê 3175 – Agua Verde Funcionamento e Horário: Terça a Sexta das 16h30 às 00h45. Sábado e Domingo 15h30 às 00h. Loja Tork´n Roll:Av. Marechal Floriano. 1695 – Quarta e quinta das 18h à 0h. Sexta a domingo das 19h às 03h. Feiras Semanais: 3ª feira: Novo Mundo, 4ª Feira: Jardim das Américas , 5ª Feira: Pinheirinho e 6º feira: Boa Vista @burgerbeast_cwb

Burguer Bar – Juvevê e Xaxim

Foto: Divulgação / Gean Cavalheiro

Três bolinhos de costela bovina, maionese artesanal, doritos, sour cream servidos no pão d’água. Acompanhado de maionese especial da casa. Drink: Caipirinha de limão com Steinhaeger (Steinhaeger Doble W, limão, xarope de açúcar)

Entrada: Rua Constantino Marocchi, 554 – Juvevê Funcionamento e Horário: Segunda a Sábado das 18h às 23h @burguer.bar

Endereço: Rua Francisco Derosso, 1095 Loja 03 e 04 – Xaxim Funcionamento e Horário: Segunda a sábado das 18h às 23h. @burguer.bar

Canabenta

Foto: Divulgação / Gean Cavalheiro

Bolinho de carne bovina temperada, vinagrete, queijo muçarela e maionese especial do Canabenta, servido no pão bolinha.

Endereço: Rua: Itupava ,1431 – Alto da XV Funcionamento e Horário: Segunda a quinta das 17h às 22h40. Sexta das 17h às 23h40. Sábado e Domingo das 12h às 23h40. @canabenta

Cartolas

Foto: Divulgação / Gean Cavalheiro

Bolinho de maminha e bacon, queijo cheddar derretido, bacon tostado, maionese artesanal, tomate e alface, servido no pão crocante. Drink: Caipirinha Siciliana (Steinhaeger Doble W, limão siciliano, hortelã e açúcar).

Endereço: Rua Emiliano Perneta, 880 – Centro – Tel: 3209-6982. Funcionamento e Horário: Terça a sábado 17h às 23h. Domingo das 15h às 22h. @cartolassportsbar

Charles Burguer

Foto: Divulgação / Gean Cavalheiro

Bolinho de carne bovina com temperos especiais do Charles, queijo muçarela derretido, vinagrete, cebolinha verde e maionese artesanal no pão crocante. Acompanha batatas chips especiais da casa. Drink: Submarino do Charles (Chopp Pilsen Kavalla + shot de Steinhaeger Doble W).

Endereço: Av. Candido Hartmann 392 – Mercês Funcionamento e Horário: Todos os dias das 17h ás 00h. @charles_burguer

Confraria Água Verde

Foto: Divulgação / Gean Cavalheiro

Bolinho de carne com temperos da casa, queijo muçarela derretido, geleia de bacon artesanal servido no pão australiano.

Endereço: Rua Santa Catarina, 1155 – Agua Verde Funcionamento e Horário: Terça a Quinta das 17h às 00h. Sexta e Sábado das 17h às 00h40. Domingo das 17h às 23h. @confraria.aguaverde

Dom Cervantes

Foto: Divulgação / Gean Cavalheiro

Bolinho de carne bovina com temperos especiais, queijo muçarela, maionese caseira de cebolinha, cebolinha fresca picada servida no pão francês. Acompanha maionese de páprica defumada com bacon. Drink: Submarino (cerveja pilsen artesanal Dom Cervantes + shot de Steinhaeger Doble W).

Endereço: Rua Jacarezinho, 441 – Loja B Mercês Funcionamento e Horário: Terça a Sábado das 17h às 23h. @domcervantesbeer

Emporium Schmitz

Foto: Divulgação / Gean Cavalheiro

Bolinho de carne bovina, creme de bacon, maionese especial da casa, servido no pão estrela. Acompanha molho de pimenta artesanal e mostarda escura. Drink: Submarino (Chope Pilsen + shot de Steinhaeger Doble W)

Endereço: Rua Guaratuba, 769 – Ahú Funcionamento e Horário: Terça a sexta das 17h às 23h. Sábado da 12h às 22h. @emporiumschmitz

Funiculare Paseo República – Portão

Foto: Divulgação / Gean Cavalheiro

Bolinho de carne bovina empanado, queijo derretido, rúcula, tomate e maionese servido no pão artesanal da casa

Endereço: Av. Rep. Argentina, 2557 – Portão Funcionamento e Horário: Terça a das 18h às 23h. Sábado e Domingo das 12h às 23h. @funicularepizzaria

Garden

Foto: Divulgação / Gean Cavalheiro

Bolinho de costela, queijo cheddar, maionese de alho servido no pão Riviera (pão de fermentação natural).

Endereço: Avenida Jaime Reis 22, São Francisco Funcionamento e Horário: Todos os dias 17h às 23h. @gardencwb

Garage 41

Foto: Divulgação / Gean Cavalheiro

Bolinho de carne bovina finalizado na brasa, maionese artesanal verde, cebolinha, pimenta biquinho, alface, servido no pão bolinha. Acompanhado de batatas rústicas. Drink : Àgua de Valeta (Licor Haeger Krauter Doble W, suco de limão e schweppes citrus).

Endereço: Rua Padre Rafael José Kalinowski, 32 – Pinheirinho Funcionamento e Horário: Todos os dias das 18h30 às 23h. @garage41cwb

Gas Food

Foto: Divulgação / Gean Cavalheiro

Bolinho de carne angus defumada com lenha de macieira, queijo muçarela, rúcula, maionese artesanal, servido no pão com gergelim. Drink : Caipirinha de Steinhaeger (Steinhaeger Doble W, limão rosa e xarope de açucar).

Endereço: Rua José Merhy, 1605 – Boa Vista Funcionamento e Horário: Terça a Sexta das 18h às 23h. Sábado das 12h às 23h. @gasfood

GastBier BrewPub

Foto: Divulgação / Gean Cavalheiro

Bolinho de carne bovina gratinado com queijo prato e cubos de bacon especial servido no pão bolinha. Acompanha batatas fritas. Drink : Blondemarino (Chope artesanal GastBier + canequinha de Steinhaeger Doble W)

Endereço: Rua Mateus Leme, 2148 – Centro Cívico Funcionamento e Horário: Quarta a Sábado das 17h30 às 23h @gastbierbrewpub

Gitano

Foto: Divulgação / Gean Cavalheiro

Bolinho da Vó Paula: Bolinho de carne bovina, queijo minas, alface, tomate e maionese, grill de batatas fritas, no pão bolinha.

Endereço: Alameda Dr. Carlos de Carvalho 1052, Bigorrilho Funcionamento e Horário: Terça à Quinta das 17h30 às 00h. Sexta e Sábado das 17h30 às 02h. Domingo das 14h30 às 22h. @gitanobar.cwb

Green Gate

Foto: Divulgação / Gean Cavalheiro

Bolinho de carne bovina com tempero da casa, cheddar, maionese caseira, servido no pão bolinha crocante. Acompanhado de molho da casa e batatas fritas crocantes salpicadas com tempero da casa. Drink : Drink do Festival (Steinhaeger Honig Doble W, frutas tropicais: maracujá e laranja e energético tropical).

Endereço: Av. Dos Estados 1214 – Portão Funcionamento e Horário: Segunda a Quinta das 17h às 23h30. Sexta e Sábado das 16h às 00h. @greengatebar

Hamburgueria Água Verde

Foto: Divulgação / Gean Cavalheiro

Bolinho de carne bovina, queijo muçarela, cheiro verde, servido no pão crocante. Acompanhado de maionese artesanal e geleia de pimenta. Drink : Negroni (Steinhaeger Doble W, Rot Bitter Doble W, licor de ervas Haeger Krauter Doble W e laranja).

Endereço: Av. Dos Estados 630 – Agua Verde Funcionamento e Horário: Segunda à Quinta das 18h às 23h. Sexta e Sábado das 18h às 23h30. @hamburgueriaaguaverde

Hamburgueria das Américas

Foto: Divulgação / Gean Cavalheiro

Bolinho de carne bovina, queijo muçarela, cheiro verde, servido no pão crocante. Acompanhado maionese artesanal e geleia de pimenta. Drink: Negroni (Steinhaeger Doble W, Rot Bitter Doble W, licor de ervas Haeger Krauter Doble W e laranja).

Endereço: R. Capitão Leonidas Marques, 1278 – Uberaba Funcionamento e Horário: Segunda a Quinta das 18h às 23h. Sexta e sábado das 18h às 23h30. @dasamericashamburgueria

Hop Club Beer e Food

Foto: Divulgação / Gean Cavalheiro

Bolinho de carne bovina moída de primeira, linguiça Blumenau e temperos especiais da casa, queijo muçarela e cebolinha, maionese artesanal de manjericão, pão bolinha crocante assado na hora. Drink: Submarino (Chope e uma dose de Steinhaeger)

Endereço: Rua do Herval,1249 – Alto da XV Funcionamento e Horário: Todos os dias da 17h às 22h @hopclubcuritiba

Jabuti

Foto: Divulgação / Gean Cavalheiro

Bolinho de carne bovina, queijo muçarela, molho de tomate artesanal com cebola refogada, vinagrete, alface, maionese da casa, servido no pão bolinha crocante. Acompanha de batatas fritas. Drink : Jabuti não sobe em árvore (Gin Doble W, Bitter Doble W e polpa de toranja).

Endereço: Rua Professor Gonçalves, 1506 – Agua Verde Funcionamento e Horário: Segunda a sexta das 17h às 23h. Sábado das 17h30 às 23h. @jabutibar

Janaíno Vegan Bar – São Francisco

Foto: Divulgação / Gean Cavalheiro

Pão d’água, bolinho de proteína de soja ou grão de bico, maionese de wasabi e sunomono (lanche levemente picante). Ou Pão d’água, bolinho de proteína de soja recheado com queijo vegetal a base de castanha e maionese vegana e cebolinha.

Drink : Steinhaeger, xarope de cranberry, laranja e tônica.

Endereço: Rua São Francisco, 50- Centro Funcionamento e Horário: Quinta a Domingo: 17h à 0h @janaino.vegan

Janaíno Vegan Bar – Largo da Ordem

Foto: Divulgação / Gean Cavalheiro

Pão d’água, bolinho de proteína de soja recheado com queijo vegetal a base de castanha, maionese vegana e cebolinha. Ou Pão d’água, bolinho de proteína de soja ou grão de bico, maionese de wasabi e sunomono (lanche levemente picante).

Drink : Steinhaeger, xarope de cranberry, laranja e tônica.

Endereço: Rua Dr. Claudino dos Santos ,116 – São Francisco Funcionamento e Horário: Quinta e Sexta das 17 às 0h. Sábado das 15h às 0h. Domingo das 10h às 0h @janaino.vegan

Kanavial

Foto: Divulgação / Gean Cavalheiro

Bolinho de carne moída especial com linguiça Blumenau, maionese da casa, alface, tomate e picles, queijo provolone, cream cheese, bacon fatiado, servido no pão redondo francês. Drink : Caipirinha de maracujá (Steinhaeger Doble W, maracujá e açúcar).

Enderço: Rua Castro, 731 – Agua Verde Funcionamento e Horário: Segunda e Terça das 11h30 às 23h Quarta a Sábado das 11h30 às 23h30 Domingos das 11h30 às 16h. @kanavial_bar

Karranca’s Rock Burger

Foto: Divulgação / Gean Cavalheiro

“Meat Loaf “: bolinho de carne bovina temperado com bacon e especiarias, empanado, costela desfiada com cream cheese, maionese da casa, cebola roxa e cebolinha. Acompanha geleia de pimenta agridoce e vinagrete. Drink : “Paranoid” (Steinhaeger Honig Doble W, Amaretto dell’ Orso, limão, refrigerante de limão e nacarado).

Endereço: Av. Toaldo Túlio, 2587 – Santa Felicidade Funcionamento e Horário: Terça a Domingo das 16h às 23h. @karrancasrockburger

Lupita

Foto: Divulgação / Gean Cavalheiro

Bolinho de carne bovina empanado, cebola, tomate, alface, maionese, servido no pão francês.

Endereço: Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 15 A – Centro Funcionamento e Horário: Segunda a sábado das 8h às 23h30. @lupitabistrobar

Mercearia da Esquina

Foto: Divulgação / Gean Cavalheiro

Bolinho de carne bovina, queijo cheddar, queijo gouda, cheiro verde, maionese de alho, servido no pão de água. Acompanha batata rústica asterix, vinagrete, maionese de alho, geleia de maçã com pimenta. Drink : “Terremoto” (Vodka Doble W, vinho branco, essência de grenadine, dois picolés de limão, agua com gás, mirtilo, uva e limão).

Endereço: Rua professor Ulisses Vieira, 2132 – Santa Quitéria Funcionamento e Horário: Terça a Sábado das 15h às 22h. @mdaesquina

Mercearia Fantinato – Mateus Leme e Mercadoteca

Foto: Divulgação / Gean Cavalheiro

Bolinho de carne bovina recheado com azeitona, pimenta biquinho e linguiça Blumenau, servido no pão francês.

Endereço: Rua Mateus Leme,2553- Bom Retiro Funcionamento e Horário: Terça a quinta das 17h às 22h. Sexta e sábado das 12h às 23h. Domingo das 12h às 20h. @merceariafantinato

Endereço: Rua Paulo Gorski, 1309 – Mercadoteca – Mossunguê Funcionamento e Horário: Terça a quinta das 17h às 22h. Sexta e sábado das 12h às 23h. Domingo das 12h às 20h. @merceariafantinatobox

Ofusion

Foto: Divulgação / Gean Cavalheiro

Brot Mit Geraucht Eisbein um Sauerkrautballchen: bolinho de joelho de porco defumado, alface, repolho roxo crispy servido no pão francês. Acompanha bolinhos de chucrute caseiro e kasseler (bisteca). Drinks: “Ingwerbitter”: vodka Doble W, Rot Bitter Doble W, ginger ale e limão Ou “Sauregin”: gin Doble W, cranberry e laranja.

Endereço: Rua Francisco Alves Guimarães, 313 – Cristo Rei Funcionamento e Horário: Segunda e terça: 11h30 as 14h30 Quarta a Sexta Almoço das 11h30 às 14h30. Quarta a Sexta jantar das 14h30 às 19h. Sábado das 12h às 15h30. @restauranteofusion

Panificadora Aquarius

Foto: Divulgação / Gean Cavalheiro

Bolinho artesanal de carne bovina, queijo prato, cebola roxa, picles, maionese Aquarius, servido no pão crocante. Acompanha um refrigerante de 200ml.

Endereço: Avenida Prefeito Erasto Gaertner, 363 – Bacaheri Funcionamento e Horário: Todos os dias, 24hs. @aquariuscuritiba

Panificadora Fernandes

Foto: Divulgação / Gean Cavalheiro

Bolinho de carne bovina, alface, tomate, maionese, servido no pão de água coberto com provolone. Acompanhado de batatas fritas e molho de pimenta da casa.

Endereço: R. Engenheiro Alberto Monteiro de Carvalho, 1204 – Capão da Imbuia

Funcionamento e Horário: Segunda a Sábado das 6h30 às 20h30 Domingos e feriados das 7h30 às 20h30 @panificadorafernandes

Panza Meat Barn

Foto: Divulgação / Gean Cavalheiro

Bolinho de carne bovina empanado, maionese de alho, farofa de bacon, molho de pimenta da casa, cebola roxa, agrião no pão crocante bolinha. Drink : Submarino com Steinhaeger (Chope pilsen Panza + shot de Steinhaeger Doble W).

Endereço: Rua Padre Anchieta, 1504 – Bigorrilho Funcionamento e Horário: Segunda a Quinta– Almoço: das11h30 às 14h30. Sexta e Domingo- Almoço: das 11h30 às 15h30. Terça a Domingo – Jantar: das 17h30 às 22h30. @panzameatbarn

Porks Fazenda Rio Grande e Itupava

Foto: Divulgação / Gean Cavalheiro

Bolinho de carne moída especial e linguiça Blumenau, maionese da casa, vinagrete com picles, queijo muçarela, bacon em fatias, queijo cheddar, cheiro verde, servido no pão francês. Drink : Caipirinha de kiwi (Steinhaeger Doble W, kiwi e açúcar).

Endereço: Rua Itália, 216 – Nações – Fazenda Rio Grande Funcionamento e Horário: Terça a Sexta das 17h à 0h. Sábado das 12h à 0h. Domingo das 17h à 0h. @porks_fazendariogrande

Endereço: Rua Itupava, 1091 – Alto da XV Funcionamento e Horário: Terça a Sexta das 17h às 23h. Sábado das 16h às 0h30. Domingo das 16h às 22h. @porks_itupava

Porks Trajano

Bolinho de carne bovina especial e linguiça Blumenau, maionese de alho, salada de rúcula, tomate, picles agridoce temperado com mostarda e mel, queijo muçarela, servido no pão francês. Drink : Submarino (Chope pilsen + shot de licor de ervas Haeger Krauter Doble W).

R. Trajano Reis, 144 – São Francisco Funcionamento e Horário: Terça a Quinta das 17h às 0h. Sexta e Sábado das 17h às 02h. Domingo das 17h às 0h. @porkstrajano

Quermesse

Foto: Divulgação / Gean Cavalheiro

Bolinho de carne bovina com temperos especiais do Quermesse, queijo cheddar derretido, cubinhos de bacon tostados servido no pão francês.

Endereço: Rua Carlos Pioli, 513 – Bom Retiro Funcionamento e Horário: Terça a sexta das 17h à 01h. Sábado e domingo das 11h30 até à 01h. @barquermesse

Quintal 68

Foto: Divulgação / Gean Cavalheiro

Bolinho de carne bovina, bacon em cubos, tomate confit, queijo provolone, maionese de bacon e alface. Acompanhado de anéis de cebola. Drink : “Steinrise” (Steinhaeger Doble W, suco de laranja integral, xarope de grenadine e laranja Bahia).

Endereço: Rua Hedwirges Sophia Walesco, 68 – Xaxim Funcionamento e Horário: Terça a sábado das 18h30 às 23h. @quintal68

Sambiquira

Foto: Divulgação / Gean Cavalheiro

Bolinho de carne bovina e parmesão, agrião, maionese artesanal de alho assado, servido no pão francês. Acompanha vinagrete da casa.

Endereço: Rua Visconde do Rio Branco, 1199 – Centro Funcionamento e Horário: Segunda à Sábado das 17h às 23h. @sambiquiracuritiba

Silzeus

Foto: Divulgação / Gean Cavalheiro

Bolinho de carne bovina, cebola caramelizada, bacon, cheddar, tomate, maionese artesanal de alho servida no pão francês. Drink: “Diniz” (Steinhaeger Feuer Double W de canela e pimenta, jambu, banana, açúcar).

Endereço: Via Veneto, 500, Santa Felicidade Funcionamento e Horário: Segunda a sexta das 17h às 23h30. Sábado e domingo das 11h30h à 0h. @silzeus_bar

Smoke N’ Fire

Foto: Divulgação / Gean Cavalheiro

Bolinho de blend de carne bovina e bacon, cebola confitada em gordura de bacon, queijo colonial tostado, alface americana, maionese verde ultra secreta, servido no pão cervejinha.

Endereço: Avenida Iguaçu, 4399 – Loja M2 – Dentro do Souq – Vila Izabel Funcionamento e Horário: Terça e Quarta das 17h às 22h30. Quinta e Sexta das 17h às 23h. Sábado das 12h às 23h e Domingo das 12h às 22h. @smokenfireexpress

The American Way Cafe

Pão com bolinho Texas: Bolinho de carne bovina recheado com queijo muçarela, molho barbecue, coleslaw (salada de repolho), servido no pão cervejinha. Drink : “American Way Citrus” (Steinhaeger Doble W, limão siciliano, limão Taiti e Schweppes citrus).

Endereço: Rua Gonçalves Dias, 151 – Batel Funcionamento e Horário: Segunda a sexta da 11h30 às 21h30. Sábado das 10h às 22h. Domingo das 10h às 20h. @theamericanwaycafe

Trattoria Dallarmi

Foto: Divulgação / Gean Cavalheiro

Três unidades de bolinho de carne bovina, queijo muçarela, maionese da casa, barbecue, bacon, finalizado com cebolinha, servido no Panuozzo (pão de fermentação natural).

Endereço: Rua Margarida Dallarmi, 126 – Santa Felicidade Funcionamento e Horário: Quarta a Sábado das 18h às 22h. @trattoriadallarmi

Ukra

Foto: Divulgação / Gean Cavalheiro

Bolinho de carne bovina com temperos especiais do Ukra, queijo muçarela, chimichurri, maionese artesanal de alho, servido no pão crocante. Drink: Caipirinha de caldo de cana (Vodka Doble W, limão e caldo de cana)

Endereço: Rua Pará 1035 – Agua Verde Funcionamento e Horário: Terça a Quinta das 18h30 às 23h. Sexta das 18h30 à 0h. Sábado das 14h à 0h. @ukra.bar

Ushuaia

Foto: Divulgação / Gean Cavalheiro

Bolinho de carne bovina com temperos da casa, sour cream, maionese artesanal de manjericão e cebolinha verde, servido no pão cervejinha. Acompanha batatas fritas com corte especial. Drink : Negroni (Steinhaeger Doble W, Rot Bitter Doble W, licor de ervas Haeger Krauter Doble W e laranja).

Endereço: Rua Paulo Gorski 826- Mossunguê Funcionamento e Horário: Terça a Sexta das 17h30 às 02h. Sábado no almoço das 11h30 às 16h. Sábado no jantar das 19h às 02h. @ushuaiapianobar

Villa Bistrô

Foto: Divulgação / Gean Cavalheiro

Bolinho de carne bovina temperado com especiarias, queijo muçarela derretido, bacon em tiras, molho chimichurri e maionese do Villa, servido no pão crocante coberto com provolone. OU Bolinho Vegetariano: Bolinho de carne moída vegetal da Fazenda do Futuro temperado com especiarias, queijo muçarela, molho chimichurri e maionese do Villa, servido no pão crocante coberto com provolone. Drink: Drink do Festival (Steinhaeger de canela e pimenta Double W, morango, maracujá e xarope simples).

Endereço: Av. Sete de Setembro, 6334 – Batel Funcionamento e Horário: Segunda a quinta das 17h às 22h30. Sexta e Sábado: das 17h às 23h30. @villabistrocwb

We Are Bastards Pub

Foto: Divulgação / Gean Cavalheiro

Bolinho de blend de carne suína e bovina (copa lombo e patinho) empanado em farinha panko, cebola crocante, queijo muçarela, maionese da casa, cebolinha, servido no pão crocante.

Endereço: avenida Iguaçu, 2300 – (41) 3343-0113 Funcionamento e Horário: Terça a sexta das 17h30 à 0h. Sábado das 12h às 16 e das 19h à 01h. @wearebastardspub

