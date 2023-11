Jorge & Mateus completaram 18 anos de carreira em maio de 2023, e nada melhor que comemorar esse momento ímpar em grande estilo de uma forma única, com uma turnê especial pelo Brasil. Assim, o Festival ‘Único’ que já existia foi amadurecido e modificado em um novo formato, trazendo a Curitiba também o mega show de Gusttavo Lima e os novatos Pedro Sampaio e Pedro Libe. Ao todo, serão 11 shows em diferentes cidades neste ano.

Em Curitiba, o festival será no maior palco fixo a céu aberto da América Latina, na Pedreira Paulo Leminski, neste sábado (11), a partir das 14h (abertura dos portões). Os ingressos para o festival estão à venda em www.quero 2 ingressos.com.br.

“Nosso retorno a Curitiba é sempre especial. Mas dessa vez, no Jorge & Mateus Único vai ser mais incrível ainda. Essa é a primeira vez que chegamos com a nova label no Paraná e o público que vai curtir com a gente terá uma grande experiência ao nosso lado”, comenta Jorge.

De forma única e intensa em suas interpretações que encantam multidões, Jorge & Mateus, reforçam em cada trabalho o desejo de viver e trazer novidades para o público através de suas canções. São quase duas décadas de uma carreira marcada por grandes sucessos levando amor por onde passam, em cada canto do Brasil.

Cidades como São Paulo e Goiânia já receberam o festival ‘Único’ e foi na capital do sertanejo que os cantores apresentaram um mega show, com cenário e estrutura imponentes que marcaram essa celebração.

Agora, será a vez do público curitibano conferir de perto com uma superestrutura na Pedreira Paulo Leminski, e viver esse momento único junto com os artistas em uma noite mágica de muita música e diversão. “Curitiba sempre nos impressiona com uma energia contagiante. Viveremos momentos Únicos nesse reencontro. Convidamos a todos pra curtir com a gente a turnê que preparamos com muito carinho”, convida Mateus.

SERVIÇO

O que? Festival Único, com Jorge e Mateus e Gusttavo Lima.

Onde? Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba.

Quando? 11 de novembro de 2023 – Sábado. Abertura dos portões às 14h.

Quanto?

ARENA 5 REGRAS : Praça de alimentação (sem Open Bar) e banheiros:

FRONTSTAGE TODO SEU : Acesso à frente do palco, praça de alimentação (sem open bar), banheiros: A partir de R$ 391 (meia entrada)

CAMAROTE ÚNICO : Acesso à frente do palco, espaço coberto, praça de alimentação (sem open bar), decoração e banheiros: A partir de R$ 812,50.

Classificação: 18 anos

Realização: CWB / LIKE / TEP / Four Even

